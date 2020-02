A 4ª temporada de ‘One Day at a Time’ finalmente ganhou data de estreia

Para a felicidade dos fãs, ‘One Day at a Time‘ já tem data de estreia para retornar à TV! Gloria Calderón Kellet, co-criadora da série, anunciou em seu perfil do Twitter quando os novos episódios da 4ª temporada serão lançados.

No início deste ano, muitos fãs ficaram desolados, pois a Netflix decidiu descontinuar a série em sua terceira temporada. Pouco tempo depois, o canal Pop TV comprou os direitos do sitcom e, agora, vai “relançar” a série.

WE FINALLY HAVE OUR 2020 SHOW DATES FOR SEASON 4 of @OneDayAtATime ! Plan accordingly. 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/3, 3/10, 3/24, 3/31, 4/7, 4/21, 4/28, 5/5, 5/12. SO EXCITED!! — Gloria Calderón Kellett (@everythingloria) September 14, 2019

Já marca aí na sua agenda: a partir de 28 de janeiro até 12 de maio de 2020, a família Alvarez voltará com tudo e nós já estamos ansiosos. A série acompanha uma família desajeitada que tem raízes em Cuba. Com muito bom humor, “One Day at a Time” fala de questões sociais bem importantes, como a imigração.

Lembrando que se você nunca assistiu à produção, pode conferir todos os episódios já lançados na Netflix.

Estamos muito felizes, sim!