50 anos de novelas – Capítulo 5

Nem sempre essas cenas memoráveis são responsáveis por momentos decisivos das tramas. Em Gabriela (Globo, 1975), por exemplo, o momento em que a personagem-título, interpretada por Sonia Braga, 62, sobe em um telhado para pegar uma pipa entrou para a memória da TV por representar toda a sensualidade de Gabriela em uma ação criativa e cheia de graça. A sequência mereceu um repeteco na versão exibida no ano passado, com Juliana Paes, 33, como protagonista.

Juliana Paes na sequência clássica repetida na segunda versão de Gabriela

Saramandaia (Globo, 1976), escrita por Dias Gomes com fortes elementos do realismo fantástico, foi recheada de cenas marcantes ao longo da trama, como as formigas que habitavam o nariz do Coronel Zica Rosado (Castro Gonzaga) e o gran finale com João Gibão (Juca de Oliveira) liberando suas asas e voando sobre todos os personagens. Mas o momento até hoje lembrado por quem assistiu à trama é a explosão de Dona Redonda (Wilza Carla), gravada com um balão debaixo da roupa da atriz, que era inflado para dar o efeito desejado diante das câmeras.

Carolina Dieckmann raspou a cabeça diante das câmeras em Laços de Família e Wilza Carla teve um balão sob o vestido para a explosão de Dona Redonda em Saramandaia

Continuação da matéria.Brigas entre personagens também costumam render cenas inesquecíveis, como a de Maria Clara (Malu Mader, 46) e Laura (Cláudia Abreu, 42) em Celebridade (Globo, 2003), em que a primeira chega a arrancar um dente de sua inimiga, e a de Júlia (Sonia Braga) e Yolanda (Joana Fomm, 72) no fim de Dancin’Days (Globo, 1978), que precede a reconciliação das duas irmãs. Joana, aliás, também protagonizou outra sequência clássica de atrito fraternal em Tieta (Globo, 1989), quando sua Perpétua tem a peruca arrancada pela personagem-título, interpretada por Betty Faria, 71, e sua careca revelada. Nesse caso, a maquiagem foi a responsável pelo efeito cênico – e cômico, mas não foi o que aconteceu em outro momento inesquecível desses 50 anos de novelas, quando a atriz Carolina Dieckmann, 34, raspou a cabeça diante das câmeras para dar mais veracidade ao drama de Camila, que sofria de leucemia em Laços de Família (Globo, 2000). Assim como as cenas marcaram várias novelas, a moda e os cabelos dos personagens também fizeram história, e esse será o nosso próximo tema. Até lá!