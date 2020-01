Machistas não passarão: Gloria Vanique chama atenção ao vivo de Bocardi

Machistas não passarão! Bem, pelo menos, não no “Bom Dia SP”, telejornal matinal da TV Globo.

Na edição desta quinta-feira (30), o programa exibiu uma matéria um tanto engraçadinha sobre uma capivara ter invadido uma loja de modas na cidade de Santa Bárbara D’Oeste. Até aí tudo bem: todos amam capivaras e vídeos como este podem ser encontrados “a rodo” na internet e dar umas boas gargalhadas pela manhã não faz mal a ninguém.

Agora, o que não está tudo bem é a “brincadeira” feita por Rodrigo Bocardi, apresentador da atração, enquanto a cena era exibida. “Percebe que, quando entra na loja, a capivara diminui a velocidade, parece que começa a olhar as roupas”, diz ele. Gloria Vanique, colega de “bancada”, vai na onda: “Queria ficar bem vestida. Estava sem traje nenhum, estava escolhendo algo para vestir, mas não deu tempo”.

Sentindo que podia ir além (e foi), Bocardi continua: “Animal do sexo feminino, entrou na loja, roupas e tal e já começou a apreciar”. Felizmente, Gloria chamou a atenção do jornalista ao vivo: “Não sei se era do sexo feminino. Daí já é da sua parte. Olha só que comentário mais machista”.

Pronto! Poderia ter acabado aí, porém Rodrigo quis insistir no comentário. “Mas vocês gostam de uma loja, olhar…”, afirmou.

Por fim (e com aquele tom de quem já precisou discutir mil vezes com um terraplanista), Gloria finaliza: “Todos gostamos”.

Porque esse tipo de comentário, do Rodrigo, não pode ser normalizado, não pode continuar a ser reproduzido e a apresentadora estava certíssima: todo mundo gosta de roupa, homens, mulheres e, aparentemente, capivaras.

O vídeo do momento pode ser acessado aqui.