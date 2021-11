Ranking de nomes de bebês: Helena e Miguel no topo, Noah e Ayla em alta

Helena e Miguel seguem como os nomes preferidos de bebês no Brasil, em 2021, mas os nomes curtos e internacionais estão em alta. A tendência pode ser vista no ranking divulgado pelo Baby Center, a partir dos dados de mais de 350 mil bebês brasileiros cadastrados na plataforma grátis de acompanhamento de gravidez e criação dos filhos. A pesquisa não leva em conta a diferença na grafia dos nomes.

Ayla e Maya são a “sensação do momento” para as meninas,. Apesar de não estar entre os dez mais usados, Ayla subiu seis posições no ranking, em relação ao ano passado, e pulou para a 21ª posição. Maya está na 24ª posição e mas subiu incríveis 31 posições em 2021. Outros dois nomes queridinhos para meninas são Chloe e Zoe, que estrearam na lista dos 100 nomes mais usados para meninas.

Do lado dos meninos, Noah e Ravi são destaques desse movimento de escolha de nomes pequenos de origem estrangeira. O nome de menino que mais cresce no gosto dos brasileiros vem da Grécia Antiga: Apollo. Novo no ranking dos 100 nomes preferidos, Apollo já ocupa a 79ª posição.

Nomes compostos também fazem sucesso no Brasil: 30% dos bebês receberam dois nomes em 2021. Entre as meninas, Maria Luísa é a combinação mais querida, seguida por Maria Alice. Para os meninos, o nome composto de maior sucesso há quatro anos é João Miguel. João Pedro e Pedro Henrique vêm na sequência, em 2021.

Veja os top 10 de meninos e meninas e a comparação da posição deste ano com a do ano passado.

Os 10 nomes de menina mais dados no Brasil em 2021:

1. Helena(+0)

2. Alice(+0)

3. Laura(+0)

4. Manuela(+0)

5. Sophia(+1)

6. Isabella(-1)

7. Luísa(+0)

8. Heloísa(+0)

9. Cecília(+1)

10. Maitê(+5)

Os 10 nomes de menino mais dados no Brasil em 2021:

1. Miguel(+0)

2. Arthur(+0)

3. Théo(+1)

4. Heitor(-1)

5. Gael(+2)

6. Davi(-1)

7. Bernardo(-1)

8. Gabriel(+0)

9. Ravi(+8)

10. Noah(+12)