Consul propõe um brinde à mulher mais importante: você

Sensibilidade, garra, capacidade de olhar e cuidar de todos a sua volta, de superar dificuldades, cair, levantar, se reinventar e recomeçar. Com essas e outras características femininas tão marcantes, as mulheres têm, cada uma à sua maneira, feito a diferença e transformado o mundo em um lugar um pouco melhor.

Há aquelas que, por meio do empreendedorismo, criam oportunidades de trabalho para tantas mulheres. Outras, pela sua atuação na política, educação, justiça, cultura e saúde, trabalham a favor da igualdade de gênero e da garantia de seus direitos femininos, enquanto combatem a violência contra o gênero.

Para se ter uma ideia do valor dessa luta, basta lembrar que foi só em 1962 que as mulheres conquistaram o direito a ter CPF e, consequentemente, a abrir uma conta bancária. E a partir daí tudo mudou: nesses quase 60 anos investiram em suas carreiras, empreenderam, conquistaram a autonomia financeira e, com a autoestima fortalecida, puderam fazer suas próprias escolhas e assumir o controle de suas vidas.

Avançar nessas conquistas não é fácil. Nem um pouco. Mas elas não desistem nem se deixam abater. Por isso mesmo o Dia da Mulher, o dia dessas guerreiras, deve ser celebrado, e muito.

Há muito a comemorar

E engana-se quem pensa que se trata de uma data comercial. O Dia da Mulher, resultado de movimentos de lutas e conquistas, é a ocasião para refletirmos sobre o papel feminino na sociedade e fazermos um balanço sobre o quanto já caminhamos e o quanto ainda podemos avançar.

Mas é, também, o momento de festejar. Por isso, a Consul, marca de eletrodomésticos presente na maior parte dos lares brasileiros, convida cada mulher que vem marcando e transformando histórias com gestos como solidariedade, ações artísticas, defesa à equidade de gênero ou repúdio à violência contra a mulher, entre outros, para brindar a si mesma e compartilhar esse momento em suas redes sociais com a frase: “Fazendo um brinde às mulheres com #cervejabeeemgelada”.

Consul, sempre ao lado da mulher

Apoiá-las na conquista de seu espaço tem sido uma preocupação constante para a marca. Tanto é que, em 2002, criou o Instituto Consulado da Mulher, ação social que incentiva o empreendedorismo feminino em todo o Brasil, por meio de seleção, apoio e empoderamento. Adquirindo essa qualificação, elas se sentem mais confiantes para ampliar seus negócios, gerar renda e adquirir autonomia financeira.

O processo de assessoria envolve suporte na criação do negócio, capacitações em técnicas e processos administrativos, elaboração de plano de negócios, cursos técnicos em áreas específicas, doação de eletrodomésticos da Consul como meio de produção e, principalmente, “andar de mãos dadas” com essas empreendedoras por um período de dois anos, para ajudá-las a sair da informalidade e conseguir realizar seus sonhos. A marca, ainda, como parte da Whirlpool, aplica internamente práticas para a equidade de gênero. Hoje, na companhia, 49% dos colaboradores são mulheres, sendo 43% de presença feminina nos cargos de gerência e gerência sênior e, no board, esse número é de 28% – considerando cargos de direção, direção sênior, vice-presidência e presidência.

Cerveja para elas, sim

Com foco na categoria de cervejeiras, a ação da Consul reforça o conceito de que a bebida é apreciada, e muito, pelo público feminino e combate o estereótipo de que cerveja não é para mulheres. “A Consul, nesses quase 60 anos de existência, levanta a bandeira do empoderamento feminino por meio do Consulado da Mulher e, no Dia Internacional da Mulher, não seria diferente. Transformar a vida das mulheres está no DNA da Consul, esse é o nosso compromisso como marca. Escolhemos a categoria de cervejeiras domésticas, na qual fomos pioneiros no Brasil, nesta data tão emblemática para amplificar a voz de mulheres que lutam pela quebra dos estereótipos todos os dias – a começar com o estereótipo de que ‘cerveja não é coisa de mulher’”, ressalta Allyne Magnoli, diretora de marketing da Whirlpool, dona da marca Consul.

Para ajudá-las a manter uma breja geladinha sempre à mão, a marca conta com a Cervejeira Consul, com capacidade para até 75 latinhas, prateleiras ajustáveis, porta com vidro para visualização interna, painel de controle digital, cinco níveis de temperatura e sistema Frost Free; e a Cervejeira Consul com o exclusivo aplicativo da sua smartbeer, que controla o estoque e a temperatura da sua cervejeira de qualquer lugar por meio do seu smartphone. Afinal, cervejeira vai muito além de um eletrodoméstico, e queremos brindar com todas as cervejeiras do Brasil!