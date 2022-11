Cartão de crédito: uma ferramenta para organizar a vida financeira

O cartão de crédito é popular no Brasil. De acordo com dados do Banco Central (BC), o país fechou o ano de 2020 com 134 milhões de cartões de crédito emitidos. E um levantamento feito pela Serasa, em 2022, aponta que 70% dos brasileiros que fazem uso da ferramenta possuem três ou mais cartões.

Esse meio de pagamento, de fato, oferece diversas facilidades. E, com alguns cuidados, pode se tornar um aliado das finanças pessoais. Confira algumas dicas dos especialistas do BTG Pactual para o melhor uso do cartão.

Gerencie os pagamentos

Para controlar os gastos, vale evitar ter vários cartões com datas de vencimento diferentes. Após concentrar tudo em um lugar só, é preciso ficar de olho no valor da fatura ao longo do mês. Pagar a conta em dia evita a cobrança de encargos e juros de atraso. Uma garantia extra para não esquecer o vencimento da fatura é cadastrar o pagamento em débito automático.

Controle os valores e as parcelas

Lembre-se que o limite do cartão de crédito não é uma renda extra. Para não gastar mais do que recebe, vale definir um valor máximo de gasto, dentro do limite disponível, e acompanhar o valor da sua fatura. O parcelamento também precisa ser usado com responsabilidade. Não se esqueça de somar o valor das parcelas com o restante dos gastos e tome cuidado para não fazer muitas parcelas ao mesmo tempo. Afinal, juntas, elas podem chegar a um valor alto e comprometer o orçamento.

Aproveite os descontos e retornos financeiros

Ao concentrar as compras em um único cartão, além de ficar mais fácil visualizar os gastos da fatura, há a possibilidade de ganhar benefícios, como isenção da mensalidade ou, no caso do BTG Pactual, que conta com o programa Invest+, até 1% de cashback do valor da fatura em fundos de investimento que o cliente escolher.

Outra vantagem do cartão de crédito é o seu uso em viagens, em vez do papel-moeda. Mas é importante saber que, em compras internacionais, existe a cobrança do spread e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de 6,38%. Para quem tem o cartão Black do BTG Pactual, além do cashback de 1% do Invest+, há a opção da contratação do IOF Especial, que garante mais 5,28% de cashback nas compras internacionais, igualando o valor do IOF ao cobrado na compra com dinheiro em espécie.