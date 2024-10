Manual “Culturas de Prevenção do Câncer de Mama”

Cuidados em todas as idades

Nunca é tarde para começar. O melhor momento para se prevenir do câncer de mama é agora! Isso porque as nossas escolhas do dia a dia podem fazer uma grande diferença:

1

A atividade física é sua amiga

Cá entre nós: nem sempre dá vontade de se exercitar, né? A vida está corrida e várias prioridades aparecem ao longo do dia. Mas precisamos lhe contar um fato científico: a atividade física é uma grande aliada na prevenção do câncer de mama, pois contribui para a manutenção de um corpo saudável e redução da gordura corporal.Você sabia?

Mulheres que fazem exercícios físicos três vezes por semana tem até 38% menos chance de manifestar o câncer de mama.

(Dado: Universidade de Charles, República Tcheca)

Mexa-se: pratique regularmente ao menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada. Se você não tem acesso ou não gosta de se exercitar em academia, aqui vão algumas dicas:

– Muitos exercícios que você pode fazer em casa sem a necessidade de equipamentos, como polichinelos, agachamentos e abdominais.

-Experimente caminhar com uma amiga, por 30 minutos por dia.

-Dançar é uma maneira divertida e eficaz de se exercitar em casa, enquanto escuta as músicas que você gosta.

-Troque o elevador pelas escadas

Qualquer atividade física já vale. Faça o que você pode, comece com o que você tem. O feito é sempre melhor que o não feito.

2

Saúde no prato

Sabe aqueles lanches industrializados que a gente encontra em qualquer esquina? Então, em geral, eles são cheios de calorias, sal e açúcares que não fazem nada bem para a nossa saúde.

Sempre que der, tente trocar esses alimentos por frutas e verduras. A gente sabe que falar sobre alimentação saudável no Brasil é muito complicado, pois há várias condições socioeconômicas que dificultam o acesso a alimentos mais nutritivos. Mas, sempre que der, vale a pena investir nessa troca.

Alimentação saudável de verdade não é comer alimentos que estão na moda por serem considerados “fit”. É variedade, equilíbrio e moderação.

E ainda vale o ditado: quanto mais colorido o prato, maior variedade de nutrientes consumidos.

3

Um brinde com suco

Diminuir os drinks pode ser um grande passo para se prevenir. O álcool mexe com nossos hormônios e o jeito que nosso corpo funciona, causando estresse oxidativo e a inflamação.

E aí, você deve estar se perguntando, quanto posso beber sem problemas?

Não existe consumo seguro do álcool, isso é um fato que precisamos pontuar. No entanto, a gente sabe que algumas ocasiões sociais nos convidam a brindar.

A dica é manter sempre a moderação e desenvolver uma relação consciente com o álcool.

Agora, se você está se perguntando sobre as quantidades diárias que são consideradas moderadas, aqui estão alguns exemplos:

350 ML DE CERVEJA

(com cerca de 5% de álcool)

150 ML DE VINHO

(com cerca de 12% de álcool)

45 ML DE DESTILADO

(como vodca, cachaça e tequila, com cerca de 40% de álcool)

Essas quantidades são apenas referências e podem variar dependendo de vários fatores, incluindo peso corporal, idade, sexo, tolerância ao álcool e saúde geral.

Fonte: Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa)

4

Controle do peso

Se você não tinha ideia da relação entre o sobrepeso e o câncer de mama, saiba que você não é a única. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica mostrou que uma em cada quatro pessoas também desconhecia.

E qual é a relação entre o peso e o câncer de mama? Acontece que o excesso de peso pode levar a um estado de inflamação constante no corpo. Além disso, pessoas com obesidade tendem a ter níveis mais altos de insulina no sangue, o que pode estimular o crescimento das células, inclusive as cancerosas.

Um estudo de 20191 revelou que, em 2012, o excesso de peso corporal foi responsável por cerca de 3,9% de todos os casos de câncer, totalizando 544.300 casos. Desses, a maioria afetou mulheres, com 368.500 casos, enquanto os homens tiveram 175.800 casos. A boa notícia é que o sobrepeso é um dos principais fatores de risco evitáveis para o câncer de mama.

O risco de câncer de mama é 40% maior em uma pessoa obesa do que em uma pessoa com peso normal, especialmente na pós-menopausa.

1Sung H, Siegel RL, Torre LA, et al. Global patterns in excess body weight and the associated cancer burden. CA: A Cancer Journal for Clinicians 2019; 69(2):88–112.

Sabemos como é difícil manter peso saudável, porque isso exige tempo, energia e, muitas vezes, também dinheiro. No entanto, entender que o excesso de peso pode aumentar o risco de várias doenças é o primeiro passo para adotar atitudes e fazer escolhas mais saudáveis.

Dica extra! Amamentar também protege.

Nem toda mulher sonha em ser mãe, e está tudo bem. E mesmo entre as que se tornam mães, nem todas conseguem ou optam por amamentar. E isso também é ok. Cada mulher tem sua jornada única e todas as escolhas são válidas.

Mas é importante saber que a amamentação é uma das maneiras de se proteger contra o câncer de mama. Quanto mais tempo uma mulher amamenta, maior é o benefício para a saúde dela.

Você sabia que amamentar por 2 anos pode reduzir o risco de câncer de mama em 10% ao longo da vida?

Se você é mãe e pode amamentar, essa pode ser uma boa estratégia de prevenção. Porém, é importante entender que isso não oferece uma “blindagem” total contra o câncer.

(Dados: WCRF, 2018)