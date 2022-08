Adeus, poupança, olá, título de renda fixa

Se você é daquelas que deixa o dinheiro, ou parte dele, na poupança, seja por segurança ou praticidade, pode ser a hora certa para dedicar mais tempo a entender as mudanças no cenário econômico e se movimentar para não sofrer prejuízos. O rendimento, atualmente, perde para o avanço da inflação e isso é um alerta estrondoso. De acordo com a Calculadora do Cidadão, do Banco Central, quem aplicou R$ 1.000,00 no primeiro dia de 2022 fechou o primeiro semestre com R$ 1.029,15, um rendimento de 2,91%. No mesmo período, ainda conforme cálculo da ferramenta, o mesmo dinheiro corrigido apenas pela inflação seria de R$ 1.054,87 (5,48%). Imagina em outras proporções?

A caderneta de poupança, aplicação mais tradicional dos brasileiros, é o investimento preferido das mulheres, segundo pesquisa divulgada em julho pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Elas tendem a ser conservadoras e evitam o risco: 83% escolhem a poupança na hora de investir, contra 68% dos homens. Por isso, o superintendente da entidade, Marcelo Billi, defende a educação financeira. Para ele, com mais conhecimento é possível uma maior diversificação da carteira de investimentos.

Quem hoje pode investir algum recurso encontra, como alternativa à poupança, títulos de renda fixa que oferecem certa previsibilidade na rentabilidade das aplicações, com taxas e prazos definidos no ato da contratação. Sim, existe uma gama de títulos. Precisamos, porém, entender o básico para tomar uma boa decisão.

Encontramos no mercado os títulos emitidos por instituições financeiras e os títulos emitidos por empresas. Quando falamos sobre os emitidos por instituições financeiras, podemos citar os mais representativos: o CDB (Certificado de Depósito Bancário), a LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). Já em relação aos emitidos por empresas, temos as debêntures e os Certificados de Recebíveis (CRI e CRA).

Os títulos costumam ter três tipos de rentabilidade: pós-fixada, pré-fixada com taxa definida no momento do investimento, ou pré-fixada atrelada à inflação. Mas temos um ponto de atenção: ao contrário da poupança e de alguns títulos específicos, há cobrança de Imposto de Renda sobre a rentabilidade do investimento, o que reduz o ganho da operação. O IR pode variar entre 22,5% e 15%, dependendo do período entre 0 e 720 dias. Além disso, vale prever a Alíquota IOF, quando o resgate for inferior a 30 dias. Na hora de se planejar, além desses cuidados, é importante fazer um exercício de análise de variáveis, que passa por você refletir para estabelecer o seu perfil de investidora (conservadora, moderada ou arrojada), as garantias em relação ao investimento pretendido, o prazo e a liquidez dele. Dessa forma, alinhada as expectativas pessoais com a sua tolerância ao risco, você chegará ao título mais adequado para compor a sua carteira.

Não há dúvidas de que é a vez da renda fixa, mesmo que se mantenha a máxima de “não colocar todos os ovos em uma mesma cesta”. É bem possível que seus títulos ainda tenham pela frente um longo período de bonança, garantindo um investimento seguro e com mais rentabilidade do que a poupança. Estamos vivendo um ambiente de incertezas, com volatilidade atrelada ao cenário eleitoral e às crises internacionais. Mesmo com um quadro positivo, a expectativa do mercado em relação à taxa básica de juros, a Selic, por exemplo, é de início de queda apenas na segunda metade de 2023. É preciso acompanhar de perto.

Já há uma legião de investidores transferindo seus recursos da poupança para outros fins. O Banco Central informou, em julho, que os saques na caderneta superaram os depósitos em R$ 50 bilhões no primeiro semestre de 2022 — o maior montante da série histórica, iniciada em 1995. Os saques somaram R$ 1,808 trilhão e os depósitos, R$ 1,758 trilhão.

Por um lado, a significativa saída de recursos da poupança neste ano coincide com a alta da inflação, ou seja, com o aumento dos preços corroendo nosso poder de compra. Para conseguir consumir e pagar contas, ou mesmo dívidas, é preciso recorrer ao dinheiro depositado na poupança. A situação econômica da maioria dos brasileiros é sofrível, tendo em vista estimativa de que mais de 70% da população está endividada.

Outro fator que ajuda a explicar a retirada de recursos da poupança é a alta da Selic, que está em 13,25% ao ano. Após 11 aumentos consecutivos pelo Comitê de Política Monetária (Copom), é o maior percentual desde dezembro de 2016. O Comitê, segundo o Relatório Focus, antevê um novo ajuste, “de igual ou menor magnitude”, ou seja, mais 0,5 ponto percentual. Enquanto isso, a poupança segue com o rendimento travado em 6,17% ao ano + a Taxa Referencial. A TR é uma média ponderada dos juros diários cobrados pelos certificados de depósitos bancários (CDBs) das 30 principais instituições financeiras do país.

Isso porque o rendimento da poupança é calculado assim: quando a Selic é maior que 8,5% ao ano, o rendimento será de 0,5% ao mês, somada à TR; e quando for menor que 8,5%, o rendimento será de 70% da Selic, somada à TR, que fechou junho em 0,16%. Ter dinheiro na poupança é hoje um privilégio e também uma oportunidade àquelas que têm condições de entender as mudanças na economia para fortalecer o seu próprio capital.

