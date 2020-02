Vitaminas que tiram a fome e emagrecem

Vitaminas nutritivas e emagrecedoras

Descobrimos um segredo gostoso e caseiro que fará você secar vapt-vupt. É a vitamina de chocolate criada pela nutricionista Priscila de Mattos Machado. Ela tira a fome, a vontade de comer doces, acelera o metabolismo e a queima de gordura. Aliada ao cardápio de 1.200 calorias é capaz de eliminar até 2 kg por semana e, por ter linhaça, deixa cabelos e pele lindos. Aprenda agora a fazer essa e outras vitaminas emagrecedoras.

Vitamina de chocolate

Ingredientes

– 1 copo (200 ml) de iogurte desnatado

– 2 colheres (sopa) de aveia em flocos (prolonga a sensação de saciedade e acelera a queima de gordura)

– 1 colher (sopa) de linhaça dourada triturada (faz bem para o coração e intestino, além de deixar pele e cabelos lindos)

– Adoçante sucralose (a gosto)

– 1 colher rasa (chá) de cacau em pó (tem efeito antioxidante e combate o envelhecimento precoce)

– 1 banana grande (energética, por ser rica em fibras e potássio)

Modo de fazer

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Se quiser, acrescente gelo. Tome seguindo as indicações do cardápio.

Vitamina de frutas vermelhas

Nada melhor do que vitaminas que

secam barriga!

Foto: Getty Images

Ingredientes

– 1 colher (sopa) de coco ralado

– 100 ml de leite de soja light

– 100 g de iogurte desnatado

– 1 colher (sopa) cheia de quinua em flocos (acelera o metabolismo e controla a produção de insulina)

– 1 xícara (chá) de frutas vermelhas, como amora, mirtilo e morango (tem efeito antienvelhecimento e aumenta a saciedade)



Modo de fazer

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Se quiser, acrescente gelo. Tome seguindo as indicações do cardápio.

Vitamina de frutas variadas

Ingredientes

– 1 fatia de abacaxi (acelera o metabolismo e a queima de calorias em até 30%)

– 1/2 manga palmer

– 1/2 abacate pequeno

– 100 ml de leite de coco

– 1 colher (sopa) de aveia em flocos (prolonga a sensação de saciedade e acelera a queima de gordura)

– 1 copo (200 ml) de iogurte desnatado (acelera o processo de emagrecimento e dificulta a formação de gordura)



Modo de fazer

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Se quiser, acrescente gelo. Tome seguindo as indicações do cardápio.