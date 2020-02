Vitamina A combate a gordura localizada

Abóbora é uma excelente fonte de vitamina A

Foto: Jair Magri/GUIA QUATRO RODAS

Mesmo fazendo dieta aquele pneuzinho insiste em continuar saliente? Aposte então na vitamina A! Ela tem fama de garantir a saúde dos olhos, reforçar o sistema imunológico e cuidar da pele.

Porém, um estudo do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revelou que esse micronutriente também tem o poder de combater as gordurinhas localizadas.

A vitamina A age de duas maneiras: “Estimula a produção de leptina (hormônio responsável pela saciedade) e dificulta a multiplicação das células de gordura“, resume a professora Andréa Ramalho, coordenadora do estudo, em entrevista à revista BOA FORMA de outubro de 2010.

Mas esqueça os suplementos. “A dose mínima diária (700 microgramas) é suficiente para garantir os efeitos benéficos dessa vitamina”, diz Kelly Fu, nutricionista do Centro de Orientação Nutricional EMEX, em São Paulo.

Para você ter ideia, uma escumadeira de abóbora cozida tem mais de mil microgramas. Outros boas fontes de vitamina A são cenoura, couve, manga e agrião.