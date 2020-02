Spray tira a vontade de comer doce

Depois de usar o spray, você não sentirá

vontade de comer doces por até

duas horas!

Foto: Dreamstime

Imagine poder acabar, em questão de segundos, com aquela vontade fora de hora de atacar doces. Parece sonho? Agora não! Graças ao novo spray feito a partir da planta Gymnema sylvestre, originária da Índia.

Funciona assim: uma borrifada inibe o desejo por uma guloseima por até duas horas. “Uma pessoa bem acima do peso e cuja obesidade seja causada principalmente pelo consumo de doces, pode perder de 2 a 4 kg no primeiro mês – isso só usando o spray”, diz Maurício Pupo, consultor em desenvolvimento cosmético, professor de cosmetologia e diretor do Ipupo (Instituto Maurício Pupo de Educação e Pesquisa).

VIVA! mostra tudo o que você precisa saber sobre essa novidade – e ainda lista outras 19 maneiras de enganar o organismo para ficar bem longe de todos os docinhos malignos.

A planta milagrosa

Aprenda mais sobre a Gymnema sylvestre e seus benefícios

O que é?

Uma planta de origem indiana, normalmente usada no tratamento de diabetes e, agora, no combate a obesidade.

Como funciona?

Um dos principais efeitos é inibir as células da língua responsáveis por sentir o sabor doce, tirando a vontade de comer guloseimas. Além disso, acelera a queima de gordura, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e tem ação diurética, o que deixa a pele mais bonita.

Como usar?

Não há número máximo de borrifadas na boca por dia. Vale saber que uma embalagem com 60 ml, se usada de três a quatro vezes ao dia, dura cerca de um mês. O preço aproximado é de R$ 60.

Onde achar?

Em farmácias de manipulação, já que a planta não pode ser usada em chás, somente em forma de spray ou cápsula. Atenção: o spray ou as cápsulas devem ser prescritas por um médico.

Pode fazer mal?

Por ser natural, não há efeitos colaterais ou contraindicações. No entanto, a fórmula deve conter os teores adequados dos princípios ativos da Gymnema – daí a importância da prescrição médica.