Sou obesa e alvo de piada

É hora de reagir aos insultos

Foto: Dreamstime

Existem pessoas desrespeitosas, que não se importam em menosprezar as outras – e isso, infelizmente, está fora do seu controle. Por pior que seja a provocação, não será sua resposta que dará fim a ela, e sim sua postura, o modo como você reage.

Qualquer resposta sua pode motivar uma piada pior. Afinal, as pessoas podem reagir a tudo que você disser, e sempre há um engraçadinho para continuar a provocação.

Se as piadas atingem você, faça algo bacana por si mesma: não vista a carapuça! É a melhor maneira de acabar com as encheções de quem não tem nada melhor para fazer.

Por Renata Lommez, psicóloga e psicanalista, especialista em terapia familiar