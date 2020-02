Sopa verde emagrece até 5 kg no mês

Sopa gostosinha: ela emagrece e aquece no frio

Foto: Dreamstime

Não tem jeito: sopa é a melhor opção para quem quer manter o peso ideal durante a época mais fria do ano. Isso porque, além de ser pouco calórica, ela pode conter ingredientes que ajudam a dissolver as gordurinhas irritantes. E, como possui baixo nível de carboidrato e muita fibra, trata-se de uma ótima escolha para o jantar no dia a dia.

“Claro que, em sua composição, precisam entrar alimentos de diferentes grupos, como vegetais e legumes, e pequenas porções de proteína animal”, orienta Carla Rosa, coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Newton Paiva, de Belo Horizonte. Aprenda a fazer a sopa verde que seca até 5 quilos por mês e emagreça!

Receita de sopa verde

Ingredientes

· 100 g de coxão mole

· 1 cebola picada

· 1 maço de cheiro-verde bem picadinho

· 4 xíc. (chá) de água

· 4 mandioquinhas

· 2 xíc. (chá) de couve

· 2 dentes de alho picados

· 1 col. (chá) de azeite

· 1 vidro de palmito picado

· 1 col. (sopa) de chá verde (prepare bem concentrado)

Modo de preparo

Pique a carne e refogue-a com a cebola e o cheiro-verde. Acrescente a água e a mandioquinha já picada e cozinhe por 30 minutos. Tire a carne e bata o resto no liquidificador. Reserve. Pique a couve e refogue-a com o alho no azeite. Adicione a carne, o palmito, o chá verde e o creme de mandioquin

Foto: Dreamstime

Sugestão de cardápio!

Café da manhã

· 1 torrada

· 1 col. (sobremesa) de cream cheese light

· 1 pera

· 1 iogurte de frutas light

Lanche

· 1 goiaba

Almoço

· 1 prato (sobremesa) de alface e tomate

· 2 col. (sopa) de arroz à grega

· 1 col. (sopa) de feijão

· 1 filé de frango grelhado

· 3 ramos de brócolis cozidos

Lanche

· 1 barrinha de cereais light

· 1 iogurte light

Jantar

· 1 prato de sopa verde