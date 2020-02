Siga a dieta que acompanha o treinamento de caminhada nórdica

Iogurte light é um dos itens essenciais da dieta da caminhada nórdica

Foto: Alex Silva/SAÚDE



A caminhada nórdica nasceu como esporte de verão nos países do norte da Europa. Para não perder o ritmo do treino durante os meses sem neve, os esquiadores passaram a levar seus bastões para fazer trilhas nas montanhas. A atividade virou febre no continente e acabou de desembarcar aqui – se você mora em cidade grande, já deve ter visto alguém caminhando na rua ou no parque com os bastões. Leia mais sobre a prática esportiva: Caminhada nórdica queima mil calorias por semana.

Para quem quer emagrecer, é fundamental fazer uma dieta alimentar para acompanhar o treinamento. Neste cardápio de 1.100 calorias, elaborado pela nutricionista Vanessa Franzen Leite, da Clínica de Emagrecimento, Saúde e Beleza (RS), você encontra refeições que reduzem a gordura corporal e mantêm a massa magra. Ele é ideal para quem vai praticar os treinos de caminhada, portanto siga o menu somente se estiver malhando:

Primeiro dia

Café da manhã

· Shake saciedade I (1 copo de 200 ml de bebida à base de soja zero gelado, 2 colheres de sopa de whey protein sabor morango/chocolate e 2 pedras de gelo. Bata todos os ingredientes no liquidificador)

· 1 fatia de pão integral

· 1 polenguinho de fibras e cálcio light

Lanche da manhã

· 2 ameixas pretas sem caroço

Almoço

· Salada verde à vontade

· 3 colheres (sopa) de brócolis no vapor

· ½ colher (sopa) de azeite de oliva

· 2 colheres (sopa) cheias de purê de batata (fazer sem manteiga e com leite desnatado)

· 1 sobrecoxa sem pele (grande) grelhada

Lanche da tarde I

· 1 banana (pequena) com canela (pode ser aquecida no micro-ondas)

Lanche da tarde II

· 1 iogurte light (até 180 ml)

· 2 colheres (sopa) de quinua

Jantar

· Salada verde à vontade

· ½ pimentão

· ½ batata-doce assada

· 1 filé (pequeno) de carne vermelha grelhado ou assado

Ceia

· 1 fatia (média) de queijo de minas frescal light

Segundo dia

Café da manhã

· Cappuccino funcional (aprenda a receita no final da reportagem)

· 2 bolachas de água e sal integrais

· 1 fatia (média) de queijo minas frescal light

Lanche da manhã

· 1 copo (200 ml) de água de coco

Almoço

· Salada verde à vontade

· ½ colher (sopa) de azeite de oliva

· 2 panquecas integrais com recheio de espinafre e requeijão light

· 1 filé (grande) de peixe grelhado

Lanche da tarde I

· 1 castanhas-do-pará

· 2 damascos

Lanche da tarde II

· Shake saciedade II (1 copo de 200 ml de bebida à base de soja zero, 6 framboesas congeladas e 1 colher de sopa de whey protein sabor morango/chocolate. Bata todos os ingredientes no liquidificador)

Jantar

· Salada verde à vontade

· Omelete de espinafre (fazer com 2 ovos e espinafre refogado)

Ceia

· 3 fatias de abacaxi com raspas de gengibre e casca de limão

Terceiro dia

Café da manhã

· 1 iogurte light (200 ml)

· ½ mamão papaia

· 2 colheres (sopa) de granola light

Lanche da manhã I

· 2 nozes

Almoço

· Salada verde à vontade

· 3 colheres (sopa) de couve-flor no vapor

· ½ colher (sopa) de azeite de oliva

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 2 colheres (sopa) de feijão ou lentilha

· 1 filé (médio) de frango grelhado

Lanche da tarde I

· 1 tangerina

Lanche da tarde II

· Shake saciedade III (1 copo de 200 ml de bebida à base de soja zero, 1 colher de sopa de linhaça, 1 colher de sopa cheia de whey protein sabor morango/chocolate, 2 pedras de gelo. Bata todos os ingredientes no liquidificador)

Jantar

· Salada verde à vontade

· ½ berinjela grelhada com pimenta

· 1 colher (sopa) de arroz integral

· 1 filé (médio) de salmão grelhado com alcaparras

Ceia

· 1 copo (200 ml) de bebida à base de soja zero com ou sem sabor

Quarto dia

Café da manhã

· Cappuccino funcional

· 2 cookies (grandes) integrais

Lanche da manhã I

· 4 cenouras baby

Almoço

· Salada verde à vontade

· ½ colher (sopa) de azeite de olive

· 1 xícara (chá) de macarrão parafuso integral com molho de tomate caseiro

· 1 fatia (média) de carne de panela

Lanche da tarde I

· 2 castanhas-do-pará

Lanche da tarde II

· 1 barra de proteína (até 200 calorias)

Jantar

· Salada verde à vontade

· 3 colheres (sopa) de cogumelos refogados

· 1 fatia de pão integral

· 1 hambúrguer light de frango ou peru grelhado

Ceia

· 6 morangos ou 15 mirtilos

Quinto dia

Café da manhã

· Iogurte light (200ml)

· 1 fatia de pão integral

· 1 fatia de queijo light

· 1 fatia de peito de peru

Lanche da manhã

· ½ mamão papaia com limão espremido

Almoço

· Salada verde à vontade

· 3 colheres (sopa) de cenoura e beterraba raladas

· ½ colher (sopa) de azeite de oliva

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 2 colheres (sopa) de feijão ou lentilha

· 1 filé (médio) de frango grelhado

Lanche da tarde

· 1 goiaba

Jantar

· Salada verde à vontade

· 3 colheres (sopa) de chuchu refogado

· 1 fatia de pão integral

· 1 lata de atum light ou de sardinha light

· 1 colher (sopa) de maionese sem colesterol

Ceia

· 1 copo (200 ml) de água de coco

Receita de cappuccino funcional – uma porção (151 calorias)

· 1 xícaras (200 ml) de bebida à base de soja zero

· 1 colher (sopa) rasa de linhaça

· 1 colher (sopa) de cappuccino light

· Adoçante a gosto

· Canela em pó a gosto



Preparo: esquente a bebida à base de soja zero no micro-ondas por 2 minutos e meio. Bata a linhaça e o cappuccino no liquidificador com a bebida bem quente. Adicione adoçante e canela a gosto. Você também pode consumir gelado.