Shake de ração humana

Perdi 17 quilos e diminui quatro números do meu manequim. Confesso: estou me achando!

Foto: Allan Teixeira

Sempre tive corpão. Eram 70 kg para 1,65 m. Mas depois de ter meus dois filhos e abandonar os exercícios, estacionei nos 84 kg. Durante a gravidez cheguei aos 94 kg. Também, eu adorava salgadinhos, bolos… Deixava de almoçar por um pacote de pipoca doce. Comia por impulso. “Mamãe, você disse que quando meu irmãozinho saísse da sua barriga ela ia voltar pro lugar,” me falou o Matheus, meu filho mais velho, aos 5 anos. Nesse dia, em abril de 2009, me olhei no espelho e percebi que realmente precisava fazer alguma coisa.

Descobri o shake

Pedi conselhos para a minha sogra, que é nutricionista. Também criei um blog que foi fundamental para que eu mantivesse a disciplina. Até que conheci um shake à base de proteína de soja. Eu batia com leite desnatado no liquidificador. Ainda tomo todos os dias no lugar do café da manhã. Sinto que, além de saciar a fome, ele me dá muita disposição para encarar o dia.

Hoje eu me amo!

No entanto, por mais que seja excelente, o shake sozinho não faz milagres. Também fui ajustando meus hábitos aos poucos. Percebi que não posso ficar muito tempo sem comer. Salada virou regra no meu prato. E, em vez de tomar café, que sempre vem acompanhado de pães e bolos, passei a preferir chás, que combinam mais com torradinha integral.

Assim, as roupas foram ficando largas e, a cada peça nova, eu ia me apaixonando mais por mim. Comecei a curtir as festinhas e eventos na escola das crianças. Tudo era motivo pra eu me arrumar. Então, me empolguei. Ainda mais porque sou formada em educação física. Comecei com caminhadas três vezes por semana. Depois aumentei o ritmo: passei a correr e já completei duas provas de rua!

Manequim 40

Hoje peso 67 kg e, além de cuidar da família toda, tenho disposição para cuidar de mim também! Trato a pele, o cabelo, faço as unhas toda semana e uso maquiagem. Saio de casa como se todo dia fosse especial e chego a receber elogios que me deixam até sem graça…

As 10 dicas da Patrícia

1. Mantenha contato com pessoas que querem emagrecer.

2. Um escorregão não significa o final da batalha. Recomece quantas vezes forem necessárias.

3. Comemore cada conquista.

4. Seja verdadeira com você: pese-se e anote o que comeu.

5. Visualize-se magra e feliz.

6. Faça uma atividade física.

7. Faça suas próprias compras.

8. Não passe mais que três horas em jejum.

9. Tome muita água.

10. Nada é proibido, apenas coma com moderação.