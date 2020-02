Sete leis pra secar a barriga em dez dias

Com novos hábitos, você ficará magrinha em pouco tempo

Foto: Getty Images

Dá pra secar barriga em dez dias. Um cardápio rico em fibras, proteínas e com alguns carboidratos integrais dá conta do recado. Um segredo é simples: não beber água durante as refeições para o estômago não dilatar.

Troque a farinha branca pela integral. O carboidrato refinado, ou seja, a farinha branca dos pães e massas, tem absorção rápida e aumenta a produção de açúcar, que é estocada em gordura no corpo. Massas integrais têm fibras que regulam o intestino, são absorvidas lentamente, produzem menos açúcar e eliminam gordura.

Quanto mais proteína, mais força pra você. Para incrementar a dieta que alisa o abdome, capriche nas porções de proteína, como carnes brancas e ovos. Ela dá saciedade e ajuda a emagrecer sem flacidez. O nutriente evita picos de insulina – hormônio que, produzido em excesso pelo organismo, contribui para o aumento dos estoques de gordura, especialmente na barriga. Só modere a carne vermelha, que tranca o intestino e forma gases, aumentando a barriga.

Consuma alimentos que desincham. O cardápio rico em nutrientes diuréticos (como suco verde) e frutas (como abacaxi e melão) ajuda a eliminar toxinas pela urina. Ou seja: você vai fazer xixi à beça e diminuir medidas. Pode trocar o chá verde por sucos com hortelã, agrião, espinafre e couve, que são desintoxicantes. Frutas como kiwi, pera e melancia são diuréticas. Vitaminas e minerais encontrados em vegetais verde-escuros e salsinha ajudam a desinchar.

Intestino em dia. Intestino preso dá mau humor, cansaço e barriga dilatada. Além disso, faz a vontade de comer doce aumentar (grrr, que raiva!). Inclua feijão, lentilha, grão-de-bico e soja no cardápio. São fontes de magnésio, que ajudam nos movimentos intestinais. Óleos de coco e de nozes, a linhaça e o gergelim dão saciedade, fornecem ômega 3, a gordura boa que regula o intestino.

O jeito certo de se hidratar. Tomar água é limpar o organismo! Mas nunca tome água (ou qualquer outro líquido) durante as refeições. Com a comida, os líquidos dilatam o estômago, o que faz você ter vontade de preencher o espaço vazio depois. Ou seja: vai comer mais quantidade. O ideal é beber água ou sucos naturais sempre uma hora antes das refeições. Vale a pena: com hidratação, o intestino funciona muito melhor!.

Acelere o metabolismo. Alimentos termogênicos, como a canela e a pimenta, aceleram o metabolismo e a temperatura corporal interna. Com isso, queimam mais calorias e ajudam a emagrecer. Um truque para acabar com a vontade de comer doce é tomar um copo de leite quente com canela antes de dormir. Além de queimar gordura, a mistura pode ganhar uma gota de mel, que vai saciar essa vontade.

Bora pro exercício! Correr, andar de bicicleta e caminhar são exercícios aeróbicos ideais para secar a barriga e eliminar a gordura localizada. O ideal é exercitar-se 40 minutos por dia, quatro vezes por semana. E vale investir em abdominais. Três vezes por semana, faça três séries de 20 repetições. São os mais eficientes.

CARDÁPIO SECA-BARRIGA

Café da manhã

1/2 mamão papaia com 1 col. (sobremesa) de linhaça

1 col. (sobremesa) de óleo de coco

1 copo de leite de soja

1 fatia de pão integral

3 fatias de peito de peru

Lanche da manhã

250 ml de suco verde (opção: suco de couve, abacaxi e água de coco ou 1 pera ou 1 fatia de melão)

Almoço

Salada de alface, 3 fatias de abacaxi,

1 col. (sopa) de cenoura cozida,

1 col. (sopa) de salsinha. Tempere com azeite.

2 col. (sopa) de arroz integral

2 col. (sopa) de feijão

1 filé de frango grelhado (opção: 1 omelete ou 1 filé de peixe)

1 col. (sopa) de brócolis ao vapor com alho

1 kiwi (opção: morango ou abacaxi)

Lanche da tarde

Bata no liquidificador: 250 ml de leite integral, 1/2 maçã, 1/2 banana, 1 noz

Jantar

250 ml de água de coco

Salada: 1/2 prato de agrião, alface lisa, 4 tomates-cereja, 1 col. (sopa) de beterraba cozida, 1/2 col. (sobremesa) de semente de gergelim. Tempere com azeite.

Omelete de espinafre assado: refogue o espinafre em alho e jogue fora a água que sobrar. Bata no liquidificador 1 gema com 2 claras e despeje sobre o espinafre. Leve ao forno por dez minutos.

1 fatia de melão

Lanche da noite

1 copo (150 ml) de leite de soja morno com pitadas de canela