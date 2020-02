Sequei 28 kg com a dieta das sopas

Juliana ganhou 20 kilos nos Estados Unidos

Foto: Rubens Okamoto

Meu pai me encarou por alguns minutos no desembarque do aeroporto, naquela tarde de 27 de novembro de 2007. ‘’Você está irreconhecível’’, me disse, antes mesmo do abraço. Eu voltava de um período de dois anos morando nos Estados Unidos e realmente estava diferente: com 92 kg, distribuídos em 1,70 m de altura. Ou seja, 20 kg mais gorda. Luto contra a balança desde a adolescência. Não faço o tipo mulher magra. Sempre tive cintura fina e quadris largos. Antes daquela viagem, fiz dietas malucas, como as inspiradas no Sol e na lua. Emagrecia até 5 kg por mês, mas engordava tudo de novo. Meus pais e meu irmão têm consciência dessa nossa facilidade para engordar e, por isso, consomem alimentos integrais e só comem as carnes magras, como frango e atum. Eles evitam as gordurosas, como as vermelhas. Por essa razão, apesar da tendência para engordar, eu consegui manter meu peso em níveis aceitáveis enquanto estava em casa.

Estava gorda e desleixada

Nos Estados Unidos, esse controle foi por água abaixo. Morei em Nova York para estudar inglês e pesquisar oportunidades de emprego na área de turismo. Para me manter, trabalhei como babá. Fiz jornadas de até 16 horas, o que me deixava com pouco tempo para cozinhar. Só havia hambúrgueres, salgadinhos de saquinho e outras frituras no meu cardápio. Quando eu falava com meus pais, por meio de uma webcam, eles pediam para eu ter cuidado com a minha aparência. Descuidei até dos cabelos, que estavam encaracolados e na altura das costas. No Brasil, eles eram curtos e mantidos com uma escova definitiva. Eu precisava cuidar de mim urgentemente. A primeira atitude que tomei quando voltei foi me matricular em uma academia. Malhava três horas por dia, de segunda a sexta, para eliminar o excesso de gordura. No primeiro mês, não tive resultados visíveis. Eu precisava aliar os exercícios físicos a uma dieta adequada para mim.

Aliei malhação a um cardápio saudável

Nas dietas anteriores, aprendi que meu problema era o jantar: eu precisava de um alimento pouco calórico que me mantivesse saciada após as 18h. Aí, lembrei que minha mãe fazia uma sopa de mandioquinha deliciosa. Era nutritiva o suficiente para me deixar sem fome até o dia seguinte. Intercalei a sopa da minha mãe com as compradas em supermercados. Tomava dois pacotes por noite. Cada uma tinha apenas 50 calorias. No resto do dia, comia alimentos integrais, frutas e iogurtes desnatados. Ao combinar a malhação com um cardápio saudável, mantive uma perda de peso de 2 kg por mês durante um ano e meio. No início do ano passado, eu estava com 58 kg,

menos até do que eu pesava antes de embarcar para os Estados Unidos. Por causa da musculação, ganhei peso. Estou com 64 kg, mas agora esse excedente são os músculos que ganhei. Meu manequim, que chegou ao 46 na época em que estava gorda, hoje está no sonhado 38. Me sinto renovada: cortei e alisei o cabelo de novo. Tenho orgulho de nunca ter precisado de cirurgias plásticas ou remédios de tarja prepara conquistar minha forma física.