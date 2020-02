Seque 12 kg por mês com capim-limão

A bebida enxuga até 3 kg de sua silhueta em apenas uma semana

A ocasião que tanto esperava para usar aquele vestido ma-ra-vi-lho-so se aproxima… e você escobre que ele está apertado na cintura! A saída? Investir em chá de capim-limão.

Associada a um cardápio superpoderoso, a bebida enxuga até 3 kg de sua silhueta em apenas uma semana. Quer mais? Para secar até 12 kg, basta seguir o regime por um mês.

Nesta matéria, veja como preparar e ingerir e o horário certo de beber o incrível líquido que vai fazer com que você caiba perfeitamente no tal vestido.

Por que o capim-limão emagrece?

“Os princípios da erva aceleram o metabolismo, eliminando as reservas de gordura e dificultando sua assimilação pelo organismo. O chá, que é diurético, ainda combate o inchaço”, explica a nutricionista Vivian Goldberger.

Como preparar

Esquente um litro de água e deixe ferver. Desligue e ponha uma colher (sopa) de capim-limão ou quatro sachês. Abafe dez minutos e coe. Beba quente ou frio.

Quando beber

Tome uma xícara (chá) do chá de capim-limão meia hora antes do café da manhã, do almoço e do jantar. Lembre-se: consuma em até 24 horas. Se congelada, a bebida perde seus princípios ativos.

Onde encontrar

A erva pode ser utilizada fresca, seca ou embalada em sachê. As diferentes versões podem ser encontradas em supermercados, lojas de produtos naturais e farmácias.

Atenção

Siga a dieta por 30 dias. Quer fazer de novo? Dê um intervalo de uma semana.

Contraindicação

Gestantes, lactantes e pessoas com gastrite não devem seguir a dieta.

Perca até 3 kg por semana

Siga o cardápio da nutricionista Vivian Goldberger e tome a bebida meia hora antes do café, do almoço e do jantar

Segunda-feira

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 1 pote de iogurte desnatado

· 2 morangos

· 1 colher (sobremesa) de aveia integral

Lanche da manhã

1 fruta

Almoço

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· Salada de folhas verdes à vontade

· 2 colheres (sopa) arroz integral

· 1 concha pequena de feijão

· 2 fatias de maminha assada

· 2 colheres (sopa) de chuchu refogado

Lanche da tarde

· 1 barra de cereal light

Jantar

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 1 prato (fundo) de canja de galinha com cenoura, cheiro-verde e arroz integral

· 1 fruta

Ceia

· 1 taça de gelatina diet

Terça-feira

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 200 ml de leite desnatado batido com 1/2 abacate. Adoce a gosto

Lanche da manhã

· 1 fruta

Almoço

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· Salada de folhas verdes à vontade

· 1 concha de espaguete integral com 2 colheres (sopa) de molho de tomate

· 3 colheres (sopa) carne moída magra

· 1 colher (chá) de parmesão ralado

Lanche da tarde

· 1 polenguinho light

Jantar

· 1 xícara (chá) de chá de capimlimão

· 1 filé de carne magra grelhado

· 2 palmitos em conserva

· 3 colheres (sopa) de quiabo refogado

Ceia

· 1 taça de gelatina diet

Quarta-feira

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 1/2 mamão papaia

· 1 colher (chá) de farinha de semente de linhaça

· 1 copo (100 ml) suco de laranja

Lanche da manhã

· 1 fruta

Almoço

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· Salada de folhas verdes à vontade

· 1 filé de pescada grelhado

· 3 flores de couve-flor ao molho branco gratinadas

Lanche da tarde

· 50 g de mix de frutas secas

Jantar

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 1 bife de fígado grelhado

· 3 colheres (sopa) de mix de legumes cozidos no vapor

· 1 batata média assada

Ceia

· 1 taça de gelatina diet

Quinta-feira

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 200 ml de chá-mate fervido em água e batido com suco de 1/2 limão e adoçante

· 1 fatia de pão de fôrma integral

· 1 colher (chá) de requeijão light

Lanche da manhã

· 1 fruta

Almoço

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· Salada de folhas verdes

· 2 colheres (sopa) de arroz integral

· 1 concha pequena de lentilha

· 2 colheres (sopa) de picadinho com legumes

Lanche da tarde

· 1 água de coco com 2 castanhas

Jantar

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 1 prato (fundo) de sopa de legumes com 2 torradas em pedaços

· 1 fruta

Ceia

· 1 taça de gelatina diet

Sexta-feira

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 200 ml de mate fervido em água e batido com 1 fatia de abacaxi

· 1 fatia de pão de fôrma integral

· 1 fatia de queijo branco

Lanche da manhã

· 1 fruta

Almoço

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· Omelete de 2 claras com 1 tomate, 3 fatias de peito de peru e 1 fatia de queijo branco

· 1/2 cenoura e 1/2 abobrinha cruas

Lanche da tarde

· 3 biscoitos integrais

Jantar

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 2 fatias de peito de frango

· 2 colheres (sopa) de purê de mandioca

· 1/2 beterraba cozida com 1 talo de erva-doce

Ceia

· 1 taça de gelatina diet

Sábado

Café da manhã

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 200 ml de suco de laranja batido com 1 colher (sopa) de linhaça

· 1 torrada integral

· 1 fatia de queijo branco

Lanche da manhã

· 1 fruta

Almoço

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· Salada de folhas verdes temperada a gosto

· 1 coxa de frango assado sem pele

· 1 concha de grão-de-bico temperado a gosto

Lanche da tarde

· 1 barra de cereal light

Jantar

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 1 filé de frango grelhado

· 2 colheres (sopa) de creme de milho-verde

· 3 colheres (sopa) de acelga refogada com gergelim

Ceia

· 1 taça de gelatina diet

Domingo

Café da manhã



· 1 xícara (chá) de chá de capim limão

· 1 fatia grande de mamão formosa cortado em cubos e salpicada com 1 colher (sobremesa) de farelo de aveia integral

· 100 ml de suco de laranja

Lanche da manhã

· 1 fruta

Almoço

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 1 filé de pescada grelhado

· 2 colheres (sopa) de purê de batata (ou mandioquinha) com salsinha

· 2 buquês de brócolis temperado com alho e óleo

Lanche da tarde

· 1 polenguinho light

Jantar

· 1 xícara (chá) de chá de capim-limão

· 1 filé de frango grelhado

· 2 colheres (sopa) de creme de milho-verde

· 3 colheres (sopa) de acelga refogada com gergelim

Ceia

· 1 taça de gelatina diet