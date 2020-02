Saiba como Deborah Secco mantém o corpão

Deborah Secco malha seis vezes por semana para viver Natalie Lamour

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Se é verdade que algumas pessoas são como vinho e ficam melhores com o tempo, Deborah Secco, 31 anos, pode comprovar essa máxima. Na pele da fogosa Natalie Lamour, de “Insensato Coração”, a atriz desfila em trajes ousados que fazem vidrar os olhos dos telespectadores masculinos e matam de inveja a mulherada.

Afinal, entre os ínfimos tecidos que compõem seu look, saltam seios fartos – sim, esculpidos à base de silicone -, barriga chapada e coxas bem torneadas, resultado de malhação pesada e alimentação regradíssima. Porém, para chegar ao patamar da perfeição física, ela precisou se reinventar.

Se antes a ex-devoradora de hambúrgueres passava longe de academia, hoje malha pesado seis vezes por semana. A alimentação? Verduras e carne branca e nem pensar em brigadeiros!

Hoje com 50 kg, ninguém lembra que Deborah já chegou a pesar 72 kg em 2003

Foto: Agnews

Ela já pesou 22 kg a mais!

No entanto, a grande fórmula que fez Deborah virar um mulherão atende pelo nome de força de vontade. Em 2003, a estrela chegou a pesar 72 kg (hoje está com 50 kg) por causa de um problema na tireoide.

Na época, vivia a gostosona Lara, na novela “O Beijo do Vampiro”. Fora de forma, só podia ser vista em close ou em roupas que precisavam esconder suas formas roliças. Também pelo excesso de peso, no Carnaval do mesmo ano viu-se obrigada a aposentar as microfantasias e a investir num modelito pouco confortável.

Agora, em paz com a balança, tudo o que veste cai de forma elegante em seu corpo. Aliás, longe das gravações, a atriz substitui as peças curtas e cheias de detalhes por um look mais sofisticado. Na praia, claro, abusa dos biquínis, para delírio dos paparrazi!

