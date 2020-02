Revista CLAUDIA revela verdades sobre o remédio Victoza

O Victoza ainda não foi aprovado como um remédio emagrecedor

A busca pelo corpo ideal tem feito grande parte dos brasileiros a apelar para os remédios emagrecedores, de acordo com o Ministério da Saúde. Só em 2009, foram vendidas cerca de dez toneladas desses medicamentos. Para controlar o uso desenfreado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu então proibir a venda dos derivados de anfetamina e criou uma regulamentação mais rígida para o uso de sibutramina. Entretanto, tal esforço parece não ter sido suficiente. Afinal, novidades não param de chegar.

A atenção agora se volta para o Victoza, remédio injetável empregado no tratamento de diabetes, que contribuiu para a perda de peso dos pacientes. Logo, ele se tornou o mais novo aliado do emagrecimento, mesmo sem ter sido aprovado pela Anvisa ou por qualquer outro órgão regulador mundial. Pensando nisso, a revista CLAUDIA decidiu reunir as principais verdades que envolvem tal medicamento.

Segundo a publicação, o Laboratório Novo Nordisk, fabricante do Victoza, indica o medicamento somente para tratamento de diabetes mellitus do tipo 2 quando dieta e exercícios sozinhos não são suficientes para o controle da glicemia. Já Alfredo Helpern, chefe do serviço de endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, acredita que ele possa ser usado para o emagrecimento, mas somente no caso de obesos. “Ele não deve ser cogitado para quem precisa ou quer perder pouco peso”, alerta.

Na verdade, segundo especialistas ouvidos pela revista, o efeito emagrecedor se deve ao fato do princípio ativo, liraglutida, gerar saciedade por mais tempo ao reduzir a velocidade com que o estômago se esvazia e ao gerar enjoos e diarreias, que auxiliam a diminuir a quantidade de comida ingerida. Além disso, a ação dura apenas enquanto o remédio é injetado.

Portanto, quem está interessado em fazer uso do Victoza deve, ao menos, aguardar que os estudos sobre o medicamento sejam concluídos. “Isso deve demorar mais de um ano”, afirma a endocrinologista Rosana Radominski.

Ivete sangalo abre o coração e fala sobre o marido e o filho

A penúltima edição do ano traz ainda uma entrevista especial com a cantora Ivete Sangalo. Apesar da energia avassaladora, Ivete carrega muita suavidade consigo, principalmente, após o casamento com o nutricionista Daniel Cady, 27, e o nascimento do filho Marcelo, em 2009. “Encontrei o Daniel, uma pessoa maravilhosa, e aí veio nosso filho para coroar tudo”, conta.

O nascimento de Marcelo fez a cantora mergulhar ainda mais de cabeça na família. “Sou neurótica, doida da cabeça! Eu quero saber quantas colheres de arroz comeu, se tomou banho, se dormiu direito… Pergunto tudo, tudo. Daniel cuida, mas é pai. Não lembra de levar a merenda, deixa até 10 da noite na piscina, essas coisas”, comenta. Mas completa: “Ele é maravilhoso comigo e um superpai. Cada vez mais estamos nos acostumando com esse amor. É quase como um vício”. A força da relação faz com que a possibilidade de ofuscá-lo com seu sucesso e poder nem passe pela sua cabeça. “Ele também tem personalidade forte, é seguro de si e brilha na profissão dele”, explica.

A união é tão forte que em 2012 ela segue para uma turnê internacional com os dois juntos. “Marcelo e Daniel vão comigo, claro. Fazer isso sem eles não dá.”

Irene Ravache vive rodeada de objetos de decoração que lembram pessoas queridas

E para quem adora conhecer as celebridades mais de perto, a revista traz ainda todos os detalhes da casa da atriz Irene Ravache. O amplo apartamento em São Paulo preza pela ordem e é repleto de objetos que lembram pessoas queridas ou que traz das viagens feitas com o marido, o jornalista Edison Paes de Melo.