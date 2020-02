Regiane Alves segue a dieta da proteína

Para entrar em forma, Regiane Alves precisou cortar as tentações, como o pastel

Foto: Anna Fischer

Ao ser convidada para viver a personal trainer Cris, de A Vida da Gente, Regiane Alves precisou transformar as medidas para convencer no papel de uma professora de ginástica. Para começar, durante 50 dias investiu na dieta da proteína – regime que privilegia o consumo de carnes e descarta as massas, como pães. Para obter mais resultados, apostou em musculação, intensificou o pilates e… abandonou o pastel. Mas, assim como toda mortal, sofreu para ficar com um corpão. Saiba mais…

Agachamento não!

“Além de fazer pilates duas vezes por semana, malho e pratico atividades aeróbicas três vezes na semana. Só não gosto dos exercícios de agachamento e peço pelo amor de Deus para não fazer [risos].”

Dieta do mau humor

“Vou à mesma médica há 11 anos e ela sabia que eu sofreria um pouco, embora a dieta da proteína não deixa a pessoa com fome nem de mau humor. Porém, na terceira semana, pedi muito para ela me dar comida.”

Tchau, tchau pastel

“Adoro pastel de queijo. Toda sexta-feira, minha empregada vai à feira perto de casa e traz o salgado para mim. Agora, eu a proibi [risos].”

Segredos de vaidade

“Sigo aquelas regrinhas básicas: tomar muita água, usar sempre protetor solar e nunca dormir maquiada. Na hora de ir dormir, limpo a pele e passo algum creme recomendado pela dermatologista. No dia a dia prefiro ficar sem maquiagem.”

Nua de novo?

“Como já fiz PLAYBOY em 2003, esse meu lado está superbem resolvido. Na verdade, nem estou pensando nisso ainda porque não recebi nenhum convite.”