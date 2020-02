Receitas caseiras que emagrecem até 7 kg

Um chá que acelera o metabolismo, uma farinha que tira a fome e um óleo que queima gordura localizada.

Eis a combinação criada pelo fitoterapeuta André Resende que, associada ao cardápio desenvolvido pelo nutrólogo Domingos Guilherme Napolio, promete enxugar até 7 kg da sua silhueta.

Veja como preparar estas incríveis receitas e consumi-las para entrar em forma rapidinho.

Chá termogênico

Acelera o metabolismo!

Foto: Alfredo Franco / Camila Fontana

O que é

Bebida que eleva a temperatura do corpo, obrigando-o a gastar mais energia para regulá-la. Nesse processo é que ocorre a aceleração do metabolismo e a queima de gordura localizada.

Ingredientes

– 1 colher (sopa) de folhas ou pó de pimenta da jamaica

– 1 colher (sopa) de folhas ou pó de chá-verde

– 1 colher (sopa) de folhas ou pó de stévia

– 1 colher (sopa) de folhas ou pó de java

– 1 colher (sopa) de folhas ou pó de phitolaca

– 4 rodelas de gengibre

– 1 litro de água

Modo de preparo

Despeje o gengibre na água e ferva. Coloque as ervas. Ao levantar fervura, feche a panela e desligue o fogo. Deixe descansar por 20 minutos. Coe antes de beber.

Como consumir

Cinco vezes ao dia, cinco minutos antes ou depois do café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, beba 200 ml do chá misturado a uma colher (sopa) do óleo de palmiste. A cada ingestão, o chá deve ser aquecido sem ferver.

Superfarinha termogênica

Tira a fome!

Foto: Alfredo Franco / Camila Fontana

O que é

Composta de produtos naturais ricos em fibras – uma vez no organismo, elas inflam, mantendo-nos saciadas por mais tempo. A farinha, assim como o chá, também tem efeito termogênico. Ou seja, ajuda na queima de gorduras.

Ingredientes

– 100 g de extrato de soja em pó

– 100 g de quinua em pó

– 100 g de farinha de tomate em pó

– 50 g de farinha de psylium em pó

– 50 g de anis-estrelado em pó

– 50 g de gengibre em pó

– 50 g de canela em pó

– 50 g de ágar-ágar em pó

– 100 g de farinha de linhaça em pó

Modo de preparo

Misture os ingredientes e armazene-os em um pote bem vedado. Faça somente a medida indicada na receita, pois os ingredientes são naturais e podem oxidar.

Como consumir

Duas vezes ao dia – 20 minutos antes do almoço e 20 minutos antes do jantar – despeje uma colher (sopa) da farinha em 200 ml de leite de soja ou suco de fruta natural, bata no liquidificador e beba.

Dica

A farinha deve ser consumida no prazo máximo de 60 dias após produzida.

Óleo de palmiste

Queima a gordura localizada!

Foto: Alfredo Franco / Camila Fontana

O que é

Extraído do coco babaçu, trata-se de uma poderosa fonte natural de ácido láurico – substância que acelera o metabolismo, auxiliando a queima de calorias e a perda de peso.

Como consumir

Cinco vezes ao dia, cinco minutos antes das refeições, misture uma colher (sopa) rasa do produto em uma xícara (chá) do chá termogênico.

Dica

O óleo de palmiste pode ser utilizado no preparo dos alimentos, inclusive frituras, pois não perde suas propriedades mesmo quando aquecido em altas temperaturas.

Outros benefícios

Além de ajudar o corpo a secar, o método também diurético, melhora a digestão, desintoxica o organismo, equilibra o funcionamento intestinal, previne o envelhecimento precoce, fortalece o sistema imunológico, ajuda a controlar o índice glicêmico (responsável por regular o nível de açúcar no sangue) e reduz o colesterol ruim (LDL).

Onde encontrar

– Empório do Arroz integral: 0800-7027277 / (11) 3313-2053

– Milenium Vegetal: (11) 3104-4941

– Mundo Verde: 0800-0222528

– Natureza e Equilíbrio: www.naturezaeequilibrio.com.br