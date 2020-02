Pimenta: o tempero que ajuda a emagrecer

Apenas a pimenta vermelha tem todos

os benefícios para ajudá-la a perder peso

Foto: Dreamstime

Se você gosta do sabor picante da pimenta, prepare-se para uma ótima notícia: o alimento, que dá um tempero todo especial aos pratos, tem papel essencial na perda de peso e na manutenção da saúde!

Recentes estudos científicos comprovaram que a capsaicina, substância responsável pelo sabor ardido, é capaz de eliminar a gordura acumulada no corpo. E não é só. A pimenta ainda promove a sensação de saciedade e até previne o envelhecimento precoce.

Com a ajuda de especialistas, mostramos a você todas as vantagens de comer esta delícia e ainda indicamos um cardápio bem fácil de ser seguido e que fará você perder até 2 kg em apenas uma semana. Está pronta para ficar mais linda e saudável sem sofrer?

A pimenta emagrece porque…

…Acaba com a fome



Isso acontece porque a pimenta estimula o sistema nervoso a liberar duas substâncias, a noradrenalina e a adrenalina, que atuam na diminuição do apetite. Além disso, o condimento reage em um hormônio importante: “Ela ativa a colecistoquinina, que também está relacionada à saciedade”, explica a nutróloga Regina Mestre.

Portanto, se comer pimenta em uma refeição, sua fome demorará mais tempo para aparecer. E, ao se sentir satisfeita, você vai ingerir menos calorias e, portanto, perderá peso!

…Elimina a gordura

Segundo Marcio Bontempo, homeopata e autor do livro Pimenta e Seus Benefícios à Saúde (Ed. Alaúde), pesquisadores da Universidade de Laval, no Canadá, descobriram que a pimenta acaba com a gordura depositada no corpo.

Funciona assim: “Para absorver os nutrientes dos alimentos é preciso muita energia – e a capsaicina utiliza a gordura acumulada para gerar essa energia”.

Outra vantagem: tal ação aumenta a temperatura corporal e, para que o organismo volte ao normal, são gastas ainda mais calorias.

…Inibe o ganho de peso

Esse efeito foi comprovado por pesquisadores da Universidade de Daegu, na Coreia do Sul. Para isso, eles estudaram dois grupos de ratos com sobrepeso: um deles tinha, na alimentação diária, quantidades de capsaicina – e o outro, não.

A conclusão? Os animais que consumiram a poderosa substância da pimenta tiveram um ganho de peso 8% menor em comparação aos outros. Isso porque, segundo o estudo, o componente inibe a obesidade ao diminuir a energia absorvida pelo corpo.