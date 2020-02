Perdi 4,5 quilos em apenas uma semana!

Já faz um ano que mantenho os 55 quilos.

Meu manequim 42 caiu para 38

Foto: Marcos Mendonça

Eu estava entrando na adolescência e num pesadelo. Eu era uma menina vaidosa de 1,57 m, mas pesava 63 quilos! Na escola, tinha que suportar comentários maldosos e comparações do meu rosto com as bolachinhas Trakinas. Tentava me convencer de que não seria rejeitada por causa do peso, de que as pessoas deveriam me aceitar como eu era. Mas, na verdade, toda vez que um garoto se aproximava eu imaginava que ele preferiria a companhia de uma pessoa mais magra.

Parecia que eu havia dormido aos 12 anos e, ao acordar, já tinha 13 e protagonizava um filme de terror! Dieta do líquido, do carboidrato, da proteína, do raio que o parta… Nada adiantava!

O duro é que até então eu tinha sido magrinha. Em um ano… meu Deus! Já não conseguia mais me olhar no espelho sem chorar.

Descobri a dieta dos 3 dias

Minha vida se resumia a uma busca infinita por regimes milagrosos. Em todas as tentativas, conseguia perder no máximo dois ou três quilos, que eu recuperava em questão de dias.

Até que, em julho do ano passado, um artigo sobre uma dieta criada por cardiologistas norte- -americanos despertou a minha atenção. Nela, você só tem que seguir um regime rigoroso em três dos sete dias da semana. Nem preciso dizer que fiquei maravilhada com a possibilidade dessas folguinhas, né? Além disso, as semanas de dieta também deveriam ser espaçadas em 15 dias.

Com a dieta original, cheguei a desmaiar

O problema foi que não consegui seguir à risca a sugestão da revista. No segundo dia, cheguei ao extremo de desmaiar! O cardápio descrito era muito rigoroso, com horários distantes e apenas três refeições diárias. Mesmo assim, não desisti.

Resolvi adaptá-lo às necessidades do meu corpo. Acrescentei dois lanches diários entre as principais refeições. Ou seja, para não ficar de estômago vazio por muito tempo, eu comia uma fruta, tomava um suco, comia uma barra de cereal ou uma fatia de pão.

Perdi 4,5 kg na primeira semana! Aí, dei uma pausa de 15 dias e continuei a dieta. O resultado? Oito quilos a menos em um mês sem passar fome ou ficar mal.

Também usei alguns truquezinhos. Por exemplo, hoje em dia não sou muito fã de doce, mas na época eu era chocólatra! Para amenizar a vontade, descobri o chá da flor de hibisco. Além de ser uma delícia, não precisa de açúcar: é docinho por natureza! Eu fazia um litro logo de manhã, deixava na geladeira e ia tomando durante o dia.

Aprendi a levar uma vida saudável

Já faz um ano e ainda mantenho os 55 quilos. Meu manequim 42 caiu para 38. Hoje, só faço a dieta se ganho um quilinho ou outro. Basta uma semaninha e… pimba! Volto ao peso ideal. De qualquer forma, continuo com cuidados como evitar carboidratos após as 18 horas e frituras. Faço um lanche às cinco de tarde e, depois, só como uma fruta ou tomo uma sopa.

Percebi que tirar meia horinha pra praticar atividade física não custa nada e ainda ajuda – e muito! – na dieta, além de ser uma verdadeira injeção de ânimo! Caminho todos os dias e jogo futebol duas vezes por semana.