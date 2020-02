Perdi 34 kg com a dieta do iogurte caseiro

Foto: Luis Prado

”Você trocou de mulher?” Foi isso que perguntaram pro meu marido quando me viram. E ele realmente trocou: eu não sou mais a mesma desde que perdi 34 quilos com a dieta do iogurte caseiro que o meu médico me passou!

Foram dez anos de gordura. Alcancei a marca dos 93 quilos depois de ter o quarto filho, aos 22 anos. Cheguei a fazer algumas dietas, mas perdi a guerra todas as vezes que tentei. Quando a ansiedade batia, eu não aguentava e logo me entregava aos doces. O Fernando, meu marido, nunca me criticou por isso, mas eu me sentia culpada por ter aquele corpo.

Descontava as frustrações na comida

O pior é que, na adolescência, eu tinha tudo em cima. Eu pesava 48 quilos! Nunca imaginei que engordaria tanto depois de virar dona de casa e mãe.

Qualquer briga que eu tinha com o Fernando, ia metade de um bolo recheado. Problemas na educação dos filhos? Eu logo recorria ao brigadeiro. Tudo começou a mudar quando eu passei a sentir dores fortes nas costas e resolvi procurar meu médico de confiança. O diagnóstico foi o que imaginei: eu estava muito gorda, e isso já comprometia minha saúde.

O iogurte é bom, barato e nutritivo

O médico me convidou para participar de um programa alimentar que ele estava desenvolvendo. Além de um cardápio superbalanceado, ele me passou uma receita muito fácil de fazer, a do iogurte caseiro. Ele é delicioso, nutritivo, bem menos gorduroso do que o iogurte que é vendido no mercado e, além de tudo, muito mais barato!

Uso o iogurte pra substituir o leite desnatado no café da manhã e no café da tarde, e também como sobremesa no almoço e no jantar. Pra não ficar enjoativo, combino com sabores variados de gelatina em pó. Desse jeito, tenho sempre uma sobremesa nova, leve e barata na mesa de casa! O resultado foi espetacular: em apenas quatro meses, perdi 34 quilos. Ou seja, atingi meu peso ideal!

Meu marido ajudou

Você pode se perguntar como dominei a gula. Além do iogurte caseiro, tive o apoio do meu marido. Ele fez a dieta comigo. Isso foi essencial. Passamos a ser mais cuidadosos com o que comemos – desde a hora que vamos no supermercado e escolhemos o que colocar no carrinho!

Adquiri novos hábitos, como ir à academia três vezes por semana. No início, os exercícios me causavam dores, mas, à medida que melhorei meu condicionamento físico, a academia passou a ser uma atividade gostosa!

Comecei na esteira, hoje faço musculação. O exercício me dá ânimo. Não consigo mais ficar sem malhar! Percebi quanto tempo desperdicei em casa comendo, deprimida e ansiosa.

Resisto à tentação

Não me privo de doces. A diferença está na dose: como um pedacinho pequeno, aprecio o sabor e me sinto satisfeita.

É claro que satisfeita, mesmo, eu fico quando entro naquela blusinha da moda ou naquela calça que estava aposentada. Além do marido, a família e os amigos são só agrados! Mas o elogio mais importante vem de mim mesma. Afinal, hoje eu consigo me ver como uma linda mulher!