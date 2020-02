Perdi 31 kg com a dieta do leite com canela

por Milena Emilião

Dona da história: Carolina Silva Costa, 29 anos, analista de finanças, São José do Rio Preto

Eu precisava mesmo emagrecer. Com

a dieta do leite com canela, voltei a usar

minhas calças

Foto: Evandro Rocha

Nove anos na mesma empresa… Eu precisava buscar algo diferente e melhor pra mim. Acreditei ser uma grande chance quando recebi a proposta de uma financiadora pra mudar de cargo. Topei na hora. Mas dois meses se passaram e não consegui me adaptar ao novo trabalho. Comecei a ficar muito triste. Pra piorar, eu descontava toda a frustração e o desânimo na comida. Só assim eu me sentia feliz.

Nunca fui uma pessoa magra. Gorda, também não. Passei a vida driblando a balança, e costumava vencer. Estava com 27 anos quando pedi demissão do novo emprego e, pela primeira vez na vida, fiquei desempregada. Foram 20 dias em casa, tempo suficiente para bater a depressão e me entregar à comida. Engordei 10 quilos em menos de um mês.

Chorava e comia

Arrumei um outro trabalho, mas ainda estava infeliz, porque não era no ramo que eu gostava. Chegava em casa triste, chorava e comia, sempre nessa ordem. Preparava um pratão de jantar, repetindo o que tivesse comido no almoço. Ficava com a barriga bem cheia e depois dormia. Como se aquilo fosse me ajudar…

Mas eu só piorava! Passou o ano de 2007, começou 2008 e nada de emagrecer. Às vezes até começava uma dieta, mas a força de vontade não durava mais de um dia. Foi aí que cheguei a pesar 108 quilos!

A terapia me ajudou a emagrecer

Meu marido e minha mãe queriam que eu procurasse ajuda de uma terapeuta. Mas nada me colocava pra cima ou fazia me sentir melhor. Só aceitei a proposta deles depois de uma certa comprinha…

Em fevereiro de 2008 nossa família ia pra praia e precisei comprar uma bermuda. Fiquei chocada quando vi que só a de tamanho 52 me servia. Antes de engordar, eu usava manequim 40! Foi o limite. Se precisava de uma bermuda daquele tamanho, como é que eu iria usar um biquíni na praia?

Foi então que decidi começar a terapia. Lá entendi que a única culpada por estar daquele jeito era eu. Logo, se sou responsável pelas minhas atitudes e se queria mudar, eu é que teria que dar o primeiro passo. E eu queria mudar.