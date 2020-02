Perdi 23 kg com a dieta da segunda-feira leve

É ilusão passar um dia só bebendo água

e achar que vai emagrecer. As pessoas

ainda correm o risco de ficar doente.

Foto: Roberto Okamoto

Era dezembro de 2002 quando decidi mudar. Eu tinha 20 anos e estava superinfeliz com meu corpo. Me sentia aquela fracassada que fazia mil dietas para emagrecer e só se frustrava. Eu pesava 72 quilos – imagine isso distribuído em 1,58 m.

Na minha família todo mundo é gordinho. E já na infância eu comia muito mesmo. Lembro do meu pai dizendo: ”Olha o exagero!”. Entrava por um ouvido e saía pelo outro… Aos 10 anos, minha mãe me levou a um endocrinologista. Eu já estava obesa: tinha E só 1,43 m e 50 quilos. O médico me passou uma dieta bacana, mas não fiz por muito tempo. Era difícil ver os coleguinhas comendo salgados e bolachas com refrigerante no recreio da escola, enquanto eu tinha que me contentar com uma frutinha.

Aos 12 anos, estava com 1,53m e 57 quilos. Voltei ao mesmo médico, fiz a dieta e emagreci um pouco. Mas o tempo passou e eu engordei tudo de novo. Aos 15, eu pesava 60 quilos, e aos 19 tinha chegado aos 70 quilos, com 1,58 m.

Quando eu tinha uma festa, ficava até quatro dias só bebendo água, achando que isso me ajudaria. Claro que era ilusão: não emagrecia e ainda corria o risco de ficar doente.

O susto foi me ver gorda nas fotos

Naquele final de 2002, participei de um amigo-secreto com minhas amigas da escola. Conversamos, trocamos presentes, comemos, bebemos muito. E fizemos fotos de todo o encontro, claro.

Ai, ai… Quando vi as imagens, fiquei muito assustada! Nem me reconheci de tão gorda! Senti uma enorme força de vontade de mudar e aproveitei o ânimo.

Lembro que fui pra minha casa na mesma hora, calcei um tênis e saí pra andar. Como estava de férias e tinha tempo livre, passei a fazer três caminhadas de uma hora por dia. No começo, ficava cansada e tinha preguiça, mas, quando comecei a ver o resultado, me empolguei e não parei mais. Em seis meses eliminei 23 quilos e conquistei meu peso atual: 49 quilos!

Dieta líquida só nas segundas

Confesso que nos finais de semana era muito difícil manter a dieta. Experimentava doces, jantava massas, ia numa churrascaria… Tudo o que faz a consciência pesar. Mas aí decidi que a segunda- feira seria o dia de compensar o estrago. Então, ingeria apenas alimentos líquidos.

No café da manhã, bebia vitamina de leite desnatado com maçã, mamão e adoçante. Batia tudo no liquidificador com farinha em flocos e aveia. No almoço e no jantar, eu tomava o creme de legumes. É uma delícia! Eu me sentia mais leve durante o dia e achava até minha pele mais bonita.

E quer saber? Eu não passava fome. Os cremes e vitaminas me sustentavam. Mas eu não prolongava esse tipo de dieta por mais de um dia. Tinha medo de ficar desnutrida. Mas, ainda hoje, quando exagero no fim de semana, apelo para a segunda-feira leve!

Hoje, aos 26 anos, rio das besteiras que fiz para emagrecer quando era mais nova. Mas aprendi muito com tudo isso. E há seis anos mantenho o peso comendo bem e caminhando bastante.