Perder a barriga com ajuda do arroz integral

A casca do arroz integral é rica em fibras e ajuda na queima das gorduras abdominais

Foto: Dreamstime

O que difere o arroz integral do branco é a casca que envolve o grão. Pode parecer bobagem, mas essa sutil diferença é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Essa casca carrega consigo uma série de benefícios, que vão desde o controle do diabetes até a redução da gordura abdominal, conclusão de um estudo realizado pela Universidade Tufs, do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo especialistas, é importante comer quatro colheres de sopa bem cheias de arroz integral todo dia!

Só traz benefícios!

Comer arroz integral ajuda na dieta, previne doenças cardiovasculares e diabetes – e ainda melhora o humor!

Ajuda a secar a barriga

Sua casca é rica em fibras, e isso ajuda a diminuir a barriga. O processo é simples: como formam uma espécie de goma quando entram em contato com a água, as fibras tornam a digestão mais lenta, fazendo com que o açúcar proveniente dos alimentos seja assimilado aos poucos. Assim, é possível reduzir em até 10% a gordura visceral.

Tira a fome

Comer arroz integral ajuda a regular o intestino, aumenta a sensação de saciedade e, com isso, disfarça a fome!

Faz bem para o coração

Ingerir o alimento também diminui o risco de doença cardiovascular, explica José Renato das Neves, cardiologista do Hospital Samaritano de São Paulo.

Dá maior sensação de bem-estar e beleza

O arroz integral contém ainda metionina, um aminoácido precursor da serotonina, que proporciona bem-estar. É por isso que o alimento também age como um antidepressivo natural. E tem mais: ele ainda auxilia na redução do colesterol, evita queda de cabelo e hidrata pele e unhas.