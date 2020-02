Perca barriga com xantina

A xantina faz as células queimarem duas vezes mais gordura

Foto: Dreamstime

Xantina. Guarde esse nome, pois ele pode fazer você dar adeus à gordurinha abdominal. Capaz de desencadear poderosa reação emagrecedora em nosso organismo (detalhes abaixo), o composto orgânico tem resultados comprovados. Estudo da Universidade da Louisiana, nos Estados Unidos, mostrou que o uso de cremes com xantina faz as células queimarem duas vezes mais gordura. As pessoas que testaram perderam até 11 cm de cintura em 12 semanas! Veja como se beneficiar dessa maravilha:

O que é? Segundo o cosmetologista Maurício Pupo, a xantina nomeia um grupo de compostos orgânicos – naturais (cafeína) ou artificiais (aminofilina).

Por que tira a barriga? Porque provoca uma reação orgânica chamada lipólise, que é a quebra da gordura armazenada nas células do corpo.

Como consumir? Use creme/gel (prontos ou manipulados; nesse caso, peça creme com aminofilina na farmácia de manipulação). Tomar chá verde (veja quadro) turbina o efeito.

O que diz a Anvisa? Segundo o órgão, os cremes podem ter em sua composição até 8% de cafeína e 4% das outras xantinas.

Foto: Divulgação

Eles contêm xantina!

Confira uma seleção de produtos cuja fórmula inclui a poderosa substância. Escolha o seu!

1. BIO FLEX – BUONA VITA

Ação: produto em forma de gel, estimula a quebra de gorduras, ativa a circulação e previne estrias e flacidez.

Uso: com movimentos deslizantes para cima, aplique na pele limpa até duas vezes por dia.

Contraindicações: pessoas sensíveis aos componentes da fórmula.

Preço: R$ 109,90* (240 g)

2. LIPO METRIC – VICHY

Ação: reduz medidas e celulite. Os resultados são notados em quatro semanas. Diminui a ondulação da pele.

Uso: de preferência, use após o banho (com movimentos circulares), duas vezes ao dia.

Contraindicação: não há, é hipoalergênico.

Preço: R$ 110,90* (200 g)

3. CELLU DESTOCK – VICHY

Ação: acelera a quebra de gordura. em sete dias, suaviza o aspecto “casca de laranja” da pele; em 28 dias, reduz medidas.

Uso: duas vezes por dia, passe o produto após o banho com movimentos circulares.

Contraindicação: não há, é hipoalergênico.

Preço: R$ 110,90* (200 ml).

VITTA HIPEREMIM – EXTRATOS DA TERRA

Ação: redutor de medidas, ativa a vasodilatação e o aquecimento da pele.

Uso: espalhe o produto na pele e massageie até que seja absorvido.

Contraindicação: gestantes e pessoas com sensibilidade ao nicotinato de metila.

Preço: R$ 32* (180 g).

*Preços pesquisados em março de 2011

Chá verde: tem xantina na sua casa!



Tomar a bebida potencializa o efeito dos cremes

Quem diria que a prática oriental de tomar uma xícara de chá verde após cada uma das principais refeições (até três por dia) poderia ajudar um creme a agir? Pois é. Segundo o professor Maurício Pupo, esse é o segredo para potencializar ainda mais os efeitos dos cremes de xantina. Mas atenção: a ginecologista Elisabete Dobao adverte que a ingestão do chá é contraindicada para gestantes devido ao alto teor de cafeína presente na bebida. Já os hipertensos devem consultar o médico antes.

Turbine os resultados

Esfoliação e papel-filme ajudam o creme a agir melhor

· Esfoliação: misture partes iguais de azeite e açúcar. Esfregue na barriga durante o banho. Enxágue e seque bem. Isso colabora na absorção do creme.

· Aplique o creme, massageando a pele.

· Envolva a área em papel filme. Espere de uma a duas horas. Isso ajuda a pele a absorver mais o produto.