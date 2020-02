Perca 4 kg em 4 dias com a dieta líquida!

Quando paro pra pensar, percebo como

o sacrifício inicial valeu a pena

Foto: Juliana Coutinho

Tenho 21 anos e 59 kg, bem distribuídos em meu 1,70 m. Eu sei que sou bonita! Ganhei até o título de miss Bom Jardim, cidade onde nasci. Mas passei maus bocados. Nunca tinha sido magra: aos 17 anos, cheguei aos 96 kg!

No colégio, eu era figurinha fácil na diretoria. Me chamavam de baleia, botijão de gás e até de rolo compressor! E eu nunca deixava barato, descia a mão, mesmo. Conviver com tudo isso não era fácil.

Dieta milagrosa



Então, decidi emagrecer com reeducação alimentar e exercícios. O cardápio tinha proteínas, vitaminas e carboidratos. No início foi duro. Eu comia apenas o necessário pra ficar em pé. Mesmo assim, às vezes o ponteiro da balança custava a baixar. Aí, descobri uma luz no fim do túnel: a dieta líquida! Eu passava quatro dias no mês à base de sopas, sucos, iogurtes… E água de coco pra hidratar. Seguia esse cardápio quando queria dar um empurrãozinho no metabolismo. Nesses dias chegava a perder 4 quilos!

37 quilos no total!

Em dois anos perdi 37 quilos. E até hoje minha alimentação é supercorreta. Depois que o corpo se acostuma, não tem mais grilo. Quando paro pra pensar, percebo como o sacrifício inicial valeu a pena.