Perca 1 kg por semana

Intercale as opções 1, 2 e 3 ao longo da semana

Foto: Dreamstime

Férias, encontros familiares, mesa farta. As festas de final de ano costumam ser ótimas para o paladar. O problema vem depois, quando os excessos cometidos na alimentação começam a deixar suas marcas no corpo. A boa notícia é que, com um cardápio especial, você se livra desse peso extra com saúde. Para a nutricionista Ana Paula Mendonça, de São Paulo, eliminar peso a qualquer custo é a maior roubada. “Toda dieta tem que trazer benefícios ao corpo, e não enfraquecê-lo! É preciso escolher bem os alimentos para poder cortar calorias sem faltar nutrientes”, diz. Veja a sugestão de cardápio de Ana Paula para perder 1 kg em até 7 dias.

Opção 1

Café da manhã

· Shake de mamão e linhaça: bata 1 copo de leite de soja + ½ papaia + 1 colher de sopa de quinoa ou amaranto em flocos + 1 colher de sobremesa de farinha de linhaça dourada + 1 colher de sopa de óleo de coco extravirgem

Lanche da manhã

· 1 fruta (só estão liberadas: goiaba, maçã, pera, kiwi, ameixa, pêssego, tangerina ou laranja)

· 1 xícara de chá (veja como preparar o Chá que Seca)

Almoço

· 1 prato de sobremesa de rúcula com chicória, cenoura ralada e grãos de soja cozidos temperados com mix de azeites (azeite extravirgem + óleo de macadâmia + óleo de linhaça + sálvia, alecrim, orégano e alho)

· 1 filé de salmão grelhado (150 g)

· 2 colheres de sopa de arroz integral com açafrão e couve

Lanche da tarde

· 2 castanhas-do-pará + 2 damascos + 1 xícara de chá

Jantar

· 1 prato fundo de sopa de vegetais e legumes (repolho, tomate, cenoura, alho-poró, chuchu, berinjela, abobrinha) + 1 fatia de torrada integral

Ceia

· Escolha uma das opções de ceia abaixo

Apenas algumas frutas estão liberadas

Foto: Dreamstime

Opção 2

Café da manhã

· Suco de uva integral sem açúcar + 1 fatia de pão sem glúten + ovo mexido (2 claras + 1 gema), adicione orégano e tomate picado sem pele nem sementes

Lanche da manhã

· 1 fruta (só estão liberadas: goiaba, maçã, pera, kiwi, ameixa, pêssego, tangerina ou laranja)

· 1 xícara de chá (veja como preparar o Chá que Seca)

Almoço

· 1 prato de sobremesa de brócolis e couve-flor com lascas de alho

· 1 filé de frango grelhado (150g)

· 2 colheres de sopa de arroz integral com linhaça, ½ concha de lentilha

Lanche da tarde

· 1 pote de iogurte natural desnatado batido com 2 ameixas secas sem caroço + 1 colher de sopa de amaranto

Jantar

· 1 prato de sobremesa de salada com folhas verde-escuras (espinafre, rúcula, brócolis) + 1 kiwi cortado em fatias finas + 2 amêndoas em lascas finas

· ½ lata de atum + 2 fatias finas de queijo de soja (tofu)

Ceia

· Escolha uma das opções de ceia abaixo

Cardápio balanceado e nutritivo

Foto: Getty Images

Opção 3

Café da manhã

· 1 copo de suco de frutas vermelhas (pode ser batido com 200 ml de água de coco) + 1 fatia de pão tipo sueco com pasta de grão-de-bico

Lanche da manhã

· 1 fruta (só estão liberadas: goiaba, maçã, pera, kiwi, ameixa, pêssego, tangerina ou laranja)

· 1 xícara de chá (veja como preparar o Chá que Seca)

Almoço

· 1 prato de sobremesa de alface roxa e alface americana temperadas com azeite extravirgem + óleo de linhaça + sálvia, alecrim, orégano e alho

· 1 prato de sobremesa de berinjela ao forno

· 1 prato raso de massa integral com molho fresco de tomate e 3 pedacinhos de mussarela de búfala

Lanche da tarde

· 1 barrinha de cereais sem glúten

· 1 xícara de chá branco com erva-cidreira

Jantar

· 1 prato de sobremesa de salada de agrião, alface lisa e almeirão, com tomate fatiado e manjericão

· 3 colheres de sopa de cogumelo shimeji ao molho shoyu com cebolinha

· 1 posta de atum grelhada com crosta de gergelim

Ceia

· Escolha uma das opções de ceia abaixo

O chá que seca

Ideal para perder peso rapidamente

Foto: Dreamstime

Ingredientes: 1 xícara de chá de abacateiro/mulungu/cavalinha/hibiscus.

Modo de preparo: Ferva 250 ml de água, desligue o fogo e adicione 1 punhado ou 1 colher de sopa de cada erva. Deixe descansar, coe e tome.

Opções de ceia leve e magrinha

· 1 xícara de chá branco batido com morango/framboesa/amora (pode usar polpa de fruta congelada)

· 1 xícara de chá de cavalinha

· 1 xícara de chá branco batido com 1 fatia de abacaxi e hortelã

· 1 xícara de chá de erva-cidreira

Não esqueça que não são todas as frutas que estão liberadas no lanche da manhã. Apenas:

· Goiaba

· Maçã

· Pera

· Kiwi

· Ameixa

· Pêssego

· Tangerina

· Laranja