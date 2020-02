Os sucos emagrecedores das famosas

Ficar – e manter-se – magra parece impossível, mas não é! Você também pode conquistar o peso ideal adotando o hábito de tomar sucos saudáveis ao acordar. Isso tapeia a fome!

Cleo Pires, Thaila Ayala, Letícia Spiller, Daniele Suzuki e Flávia Alessandra fazem assim. Elas têm receitas de sucos que ajudam a secar, dar mais pique, melhorar a pele, a digestão e desintoxicar o organismo.

Se quiser, troque o café da manhã por um dos sucos e mantenha sua alimentação normal. Assim, perderá 2 quilos ao mês. Quer emagrecer mais? Tome um dos sucos das atrizes de manhã, faça uma dieta de 1.200 calorias diárias e enxugue 4 quilos ao mês!

Thaila Ayala aposta no azedinho que emagrece e dá saúde

Foto: Alan Teixeira / Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Ingredientes

– Suco de 1 limão

– 1 copo de água filtrada

– 1 col. (sobremesa) de açúcar

– Gelo picado (opcional)

– 1 col. (sopa) de xarope de rosas (à venda em lojas de produtos árabes)

Modo de preparo

Misture os ingredientes e sirva em seguida.

(70 calorias)

Flávia Alessandra combina várias frutas

Foto:Ricardo Penna / Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Ingredientes

– 2 morangos

– 1 fatia grande de melão

– 1 fatia fina de abacaxi

– 1 pêssego com casca sem caroço

– 2 damascos secos

– 1 punhado de espinafre

– 1 col. (sopa) de lecitina de soja

– 1 col. (sopa) de sementes de linhaça

– 2 cubos de gelo

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe se achar necessário. Se quiser deixar o suco mais consistente, acrescente um pouco de leite desnatado ou leite de soja.

(230 calorias)

Letícia Spiller não joga a casca fora!

Foto: Renato Rocha Miranda / Divulgação Rede Globo / Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Ingredientes

– 1 pedaço médio de inhame sem casca

– 1 beterraba com casca

– 2 folhas de couve

– 1 cenoura com casca

– 1 maçã com casca e sem sementes

– ½ copo (100 ml) de suco de laranja

– 2 cubos de gelo

Modo de preparo

Bata o suco de laranja no liquidificador junto com os outros ingredientes. Coe e beba.

(200 calorias)

Daniele Suzuki é amiga da cenoura com espinafre

Foto: Marcelo Tabach / Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Ingredientes

– 2 maçãs com casca e sem sementes

– 2 cenouras com casca

– 1 punhado grande de folhas de espinafre

– 1 punhado de sementes de girassol germinadas (opcional)

– 2 cubos de gelo

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ingredientes com um pouco de água. Coe e beba.

(170 calorias)

Cleo Pires explora no gengibre

Foto: Alan Teixeira / Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Ingredientes

– 1 pepino com casca

– 1 maçã com casca e sem semente

– 1 punhado de broto de feijão

– 3 folhas de couve

– 3 ramos de hortelã (ou capim-cidreira)

– 1 pedaço médio de batata-doce sem casca (ou inhame)

– 1 pedaço de gengibre sem casca (ou cenoura com casca)

– 2 cubos de gelo

Modo de preparo

Corte o pepino em pedacinhos e bata no liquidificador. Acrescente os outros ingredientes um a um (se precisar complete com um pouco de água). Coe e beba.

(110 calorias)

Emanuelle Araújo preza pela boa disposição e energia

Foto: Rodrigo Lopes / Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Ingredientes

– 1 pepino picado

– 1 maçã picada

– 1 cenoura picada

– Verduras (alface, agrião, salsa, couve, espinafre)

– 1 beterraba

– 1 inhame

– 1 grão germinado (girassol, quinua, gergelim ou linhaça)

Modo de preparo

Coloque na centrífuga o pepino, a maçã e a cenoura. Junte uma das verduras, um dos grãos germinados e um pedaço de beterraba e outro de inhame. Coe e beba.

Como germinar sementes: Coloque um punhado num copo de vidro, cubra com água limpa e tampe com tule. Deixe por 8 horas. Jogue a água fora e deixe na sombra por 8 horas. Depois, deixe no sol mais 8 horas. Quando a planta brotar uns 4 milímetros, ponha a semente no suco.

(310 calorias)