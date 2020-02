Os segredos da boa forma de Fernanda Souza

Fernanda Souza está no ar com a Thaísa em Ti-ti-ti

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Quase todo dia!

“Há três anos malho de segunda a sábado. E o figurino todo curto da Ti-ti-ti não dá alternativa.”

Prazer malhando

“Depois que surfei, descobri um prazer tão grande que decidi nunca mais fazer atividade sem gostar ou me submeter a um bando de exercícios de quatro apoios, que é chato!”

Multiatleta!

“Enjoo se fizer uma única atividade. Aí, alterno pilates, hidroginástica, surfe, natação, corrida, remo, ioga, musculação, power plate (plataforma vibratória), atividade funcional (exercício com o peso do corpo)… Também tenho um treino na areia igual ao de jogador de futebol.”

Futura ginasta

“Às vezes, vou para a quadra de ginástica olímpica e e dou 250 pulos na cama elástica. Tem também um colchão com resistência que parece areia movediça. Você pula e ele afunda.”

Perna poderosa

“Depois da “Dança dos Famosos” (do Domingão do Faustão), ganhei um par de pernas novas. Vou iniciar balé com a professora da Claudia Raia.”

Amor e esportes

“Joguei basquete com João [o empresário João Paulo de Alcântara, namorado dela]. Ele é atleta e me incentiva a correr. Não conseguiria sem ele.”

Amor e dieta

“Minha alimentação melhorou por causa do João. Ele é diabético, ingere pouco carboidrato. Eu até como, mas prefiro alimento integral e dispenso doces.”

Hora da pizza

“Mesmo com alimentação saudável, se quero pizza, como. Pratico atividade para poder comer, me alimento a cada três horas para acelerar o metabolismo e queimar calorias mais rapidamente.”

Bem na foto

“O bom de malhar é poder ser fotografada na praia e não estar horrível! [risos]. Outro dia, o fotógrafo me registrou em todas as posições enquanto alongava.”

Microfigurino

“Se fico três dias sem malhar, me culpo. Cuidar do corpo é responsabilidade com o meu trabalho. É preciso estar bem para não encanar com o figurino.”