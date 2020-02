Óleo de cártamo seca até 5 kg por mês

Pessoas que tem síndrome metabólica não deve tomar a cápsula

Foto: Getty Images

O que é

Cápsulas à base de cártamo, planta oleaginosa e rica em ômega 6.

Porque emagrece

O cártamo reduz o apetite e tem ácido linoleico, poderoso na tarefa de bloquear a transferência de gordura da corrente sanguínea para as células. Com isso, o corpo usa a gordura estocada como energia, eliminando-a.

Como ingerir

Uma cápsula meia hora antes do almoço e outra meia hora antes do jantar com 180 ml de água.

Foto: Divulgação

Contraindicação

Gestantes, lactantes, crianças e diabéticos não devem ingeri-la.

Efeito colateral

Quem tem síndrome metabólica – conjunto de problemas que oferecem riscos ao coração – não deve tomá-la.

Preço

R$ 49,90* (120 cápsulas de 1000 mg).

Informações

(11) 2378-4486 ou Sempre Natural

*Preço pesquisado em agosto de 2011