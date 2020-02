O cardápio que fez Fernanda Vasconcellos perder 7 kg

Para Fernanda, vale aumentar as verduras e os legumes no cardápio

Foto: Divulgação/Globo

Além de seguir uma rotina de exercícios para ter o corpo dos sonhos, a atriz Fernanda Vasconcellos incorporou “leis” à sua alimentação. A combinação atividade física e dieta resultou na perda de 7 kg. Hoje, a tenista Ana, de “A Vida da Gente”, exibe 49 kg distribuídos em 1,58 m de altura. Confira suas dicas e cardápio:

1. Troque a massa branca pela integral. “Demora mais a fazer a digestão e sinto menos fome. Ela também oferece mais nutrientes”, destaca.

2. Não coma carboidratos à noite. “Esse é um período em que o metabolismo fica mais lento e as calorias extras vão parar na barriga.”

3. Aumente as verduras e os legumes no cardápio. “Antes, passava longe até das saladas.”

4. Divida a sobremesa com uma amiga ou o namorado. “Em vez de comer tudo sozinha, dou apenas duas garfadas e fico satisfeita. Não passo vontade e também não engordo.”

5. Não espere ficar com fome. “Consumo uma fruta gostosa no meio da tarde e assim diminuo a vontade de comer demais no jantar ou cair de boca nos doces.”

Fernanda Vasconcellos exibe o corpão na capa na BOA FORMA de dezembro/2011

Foto: Reprodução/ BOA FORMA

Cardápio de Fernanda Vasconcellos

Café da manhã

· Leite desnatado gelado

· 1 xíc. (chá) de cereal matinal do tipo All Bran

· 1 torrada integral ou 1 biscoito de maisena

· 1 banana com mel

Almoço

· Salada verde

· Arroz integral com caldo de feijão

· Peixe ou frango grelhado ou quiche de frango

Lanche

· Salada de frutas a gosto ou 1 fatia de queijo minas light

Jantar

· Omelete só de claras com peito de peru ou frango desfiado e queijo light