Mix de azeite e linhaça faz perder barriga

Use o mix de azeites como tempero em saladas e pratos quentes e a linhaça em sucos

Foto: Dreamstime

Já pensou que temperar a salada com os ingredientes certos pode emagrecer mesmo que você continue comendo besteiras? Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas comprovou que sim. Segundo o estudo, alimentos ricos em ômega-3 e ômega-9 emagrecem.

A pesquisa foi feita pelo nutricionista Dennys Cintra, em animais obesos. Todos eles continuaram a comer as “tranqueiras” de sempre, como manteiga e creme de leite, ricos em gordura saturada, mas acrescentaram à dieta o ômega-3 e o ômega-9. Em dois meses, os animais perderam cerca de 20% da gordura total. E, o melhor: a maior perda de peso foi na barriga!

Faça um mix de azeite com alguns alimentos ricos em ômega-3 e ômega-9 e emagreça sem passar fome!

Onde encontrar…

· Ômega-3: Sardinha, linhaça marrom e óleo de canola.

· Ômega-9: Nozes, amendoim, azeite de oliva e óleo de macadâmia.

Faça um mix de azeite com alimentos ricos em ômega-3 e ômega-9

Foto: Dreamstime

Receita do mix de azeites

Ingredientes

· 250 ml óleo de linhaça

· 100 ml azeite de oliva orgânico

· 1 anis-estrelado

· 1 cardamomo

· 7 pimentas-rosa

· 7 sementes de coentro

· 1 col. (café) de sálvia seca

· 1 col. (café) de alecrim seco

· 1 pitada de flor de sal

· 1 pitada de alho seco

· 1 canela em pau

· 3 cravos

Modo de fazer

Misture tudo e armazene em vidro. Deixe adquirir sabor e aroma por pelo menos 24 horas. Com o tempo, ficará mais saboroso.

A quantidade ideal para emagrecer

Azeite de oliva

Ele pode ser usado na salada ou servir de base para cozinhar o arroz em vez de óleo comum. Consuma duas vezes ao dia com outros alimentos, de preferência uma colher de sopa no almoço e outra no jantar.

Óleo de linhaça

O ideal é consumi-lo em saladas, com algum legume ou fruta antioxidante, como cenoura, acerola e goiaba. Uma colher de sobremesa ao dia é suficiente.

Sugestão de saladas

Confira algumas opções de saladas e use como tempero o azeite…

Como armazenar a linhaça

De acordo com o nutricionista Dennys Cintra, autor da pesquisa realizada na Universidade Estadual de Campinas, a linhaça que já é vendida em pó perde todas as propriedades. O ideal é comprá-la em grãos e triturá-la em casa, antes de consumi-la, para evitar que se percam justamente os nutrientes que ajudarão você a emagrecer.

Como fazer:

· No liquidificador, triture uma porção pequena de linhaça e consuma na hora.

· Congele o que sobrar em um pote plástico de cor fosca. Assim, o pó ficará protegido do oxigênio, da luz e do calor. Atenção: Manter a linhaça triturada em pote de metal também faz com que ela perca suas propriedades.

Triture a linhaça e inclua no suco

Foto: Dreamstime

Sugestão de cardápio

Veja como incluir a linhaça e o azeite de oliva em sua alimentação diária.

Café da manhã

· 1 pão integral com grãos

· 1 fatia de queijo branco

· 1 copo de suco (a escolher) com linhaça triturada

Lanche da manhã

· Iogurte com granola e linhaça

Almoço

· Salada de folhas verdes regada com 1 col. (sopa) de azeite de oliva ou 1 col. (sobremesa) de óleo de linhaça

· 2 col. (sopa) de arroz, cozido com linhaça

· 1 filé de frango grelhado com alecrim seco

· Legumes cozidos (cenoura, vagem e brócolis)

· 1 copo de suco (a escolher) com linhaça triturada

· 1 pote médio de gelatina

Café da tarde

· Sanduíche natural (de pão integral com maionese light, atum e cenoura ralada)

Jantar

· Salada de tomate com sardinha ou atum

· Omelete pequeno com orégano

Ceia

· 3 torradas integrais

· 1 fatia de queijo branco

· 1 xíc. de chá verde ou 1 copo de leite à base de soja