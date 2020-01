Menos 3 kg em 20 dias: aposte no mix de gengibre, cavalinha e chá vermelho

Associado a uma dieta balanceada, o chá é um aliado do emagrecimento.

Foto: Massonstock/Getty Images

Como preparar e consumir



Ingredientes

500 ml de água

1 col. (sopa) de cavalinha

1 col. (sopa) de chá vermelho

1 col. (sopa) de gengibre

Misture e leve ao fogo baixo até começar a ferver. Desligue o fogo e deixe a mistura tampada por 5 minutos. Depois, coloque numa garrafa de vidro e consuma ainda quente. “Tome os 500 ml durante a manhã, entre o café da manhã e um pouco antes do almoço, para acelerar o metabolismo e queimar mais gordura. Tome por 20 dias. Após esse período, beba apenas 300 ml de chá de gengibre por dia por mais um mês”, afirma Vanessa Mara Lodi, especialista em Nutrição Clínica Funcional, de Florianópolis (SC). Evite tomar os chás vermelho e de cavalinha por um longo período (mais de dois meses seguidos), pois, por serem diuréticos, podem eliminar também minerais importantes para o corpo.



O poder de cada ingrediente



Chá vermelho

Pertence à mesma família da planta dos chás verde e branco. É rico em vitamina C, sais minerais, cafeína (acelera o metabolismo e queima de gordura) e antioxidantes. Além disso, reduz o colesterol ruim (LDL) e fortalece as artérias, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.

Gengibre

Além de ser um alimento termogênico, a raiz tem ação detox, o que melhora o desempenho do sistema digestivo e circulatório. Tem ainda uma substância chamada gingerol, dotada de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias – ou seja, ela inibe a inflamação das células, prevenindo a celulite.

Cavalinha

Possui propriedades adstringentes, anti-inflamatórias e desintoxicantes, além da concentração de potássio e cálcio. Além disso, sua ação diurética evita a retenção de líquidos e a antioxidante ativa a circulação sanguínea. Mulheres com pressão baixa e grávidaas não devem usar esta erva.



A nutricionista Vanessa preparou uma sugestão de 1.200 calorias. Para eliminar os 3 kg em 20 dias, aposte na dieta, no mix sucesso de chás e em exercícios.

Cardápio inserido

div#cardapio_wrap div,div#cardapio_wrap span,div#cardapio_wrap div#cardapio_wraph1, div#cardapio_wraph2, div#cardapio_wraph3, div#cardapio_wrap p, div#cardapio_wrap a, div#cardapio_wrap em, div#cardapio_wrap img,

div#cardapio_wrap strong, div#cardapio_wrap b, div#cardapio_wrap u, div#cardapio_wrap i, div#cardapio_wrap center, div#cardapio_wrap table, div#cardapio_wrap tr, div#cardapio_wrap td{margin:0;padding:0;border:0;font-size:100%;font:inherit;vertical-align:baseline;}

body{line-height:1;}

table{border-collapse:collapse;border-spacing:0;}

div#cardapio_wrap{font-family:Arial,sans-serif;overflow:hidden;width:620px;}

div#cardapio_wrap div#cardapio_header{background-color:#404042;display:table;height:38px;text-align:center;text-transform:uppercase;width:100%;}

div#cardapio_wrap div#cardapio_header span{color:#fff;display:table-cell;font-size:18px;font-weight:bold;vertical-align:middle;}

div#cardapio_table{display:table;overflow:hidden;width:620px;}

div#cardapio_table div.cardapio_column{background-color:#f6f6f6;display:table-cell;padding-bottom:20px;vertical-align:top;width:205px;}

div#cardapio_table div.cardapio_column.middle{border-left:2px solid #fff;border-right:2px solid #fff;background-color:#eeeeee;margin:0 2px;width:206px;}

div#cardapio_table div.cardapio_column div.cardapio_item{float:left;width:204px;}

div#cardapio_table div.cardapio_column div.cardapio_item h3{color:#000;display:block;font-size:14px;font-weight:bold;letter-spacing:0px;margin:15px 0 11px;text-align:center;text-transform:uppercase;width:100%;}

div#cardapio_table div.cardapio_column.bottom div.cardapio_item h3{margin-top:0;}

div#cardapio_table div.cardapio_column div.cardapio_item p{color:#6f6f6f;display:block;font-size:13px;line-height:19px;margin:0 auto;width:90%;}

div#cardapio_table div.cardapio_column div.cardapio_item h4{color:#6f6f6f;display:block;font-size:13px;font-weight:bold;margin:15px auto 0;text-align:left;width:90%;}

@media only screen and (max-width: 620px), only screen and (max-device-width: 620px){

div#cardapio_table,div#cardapio_wrap{width:100%;}

div#cardapio_table div.cardapio_column{background-color:#fff;display:block;float:left;margin:0 0 3px;padding-bottom:0;width:100%;}

div#cardapio_table div.cardapio_column.middle{background-color:#fff;display:block;margin:0 0 3px;width:100%;}

div#cardapio_table div.cardapio_column.middle div.cardapio_item{background-color:#eeeeee;}

div#cardapio_table div.cardapio_column div.cardapio_item{background-color:#f6f6f6;float:left;padding-bottom:20px;width:100%;}

div#cardapio_table div.cardapio_column div.cardapio_item h3{margin:15px auto 11px;text-align:left;width:90%;}

}

br.clear{clear:both}

O cardápio da dieta Café da manhã Shake de 1 copo de leite sem lactose + 1 col. (sopa) de quinua + 1 col. (sopa) de farelo de aveia + canela Lanche da manhã 3 nozes + 3 amêndoas + 2 castanhas-do-pará Almoço Rúcula, agrião e alface à vontade + 1 prato (sobremesa) com brócolis, cenoura e beterraba cozida + 2 peitos pequenos de frango grelhado com orégano + 2 col. (sopa) de arroz 7 grãos + 2 col. (sopa) de lentilha + 1 goiaba Lanche da tarde 1 2 bananas amassadas com 1 col. (sopa) de farinha de linhaça dourada + canela Lanche da tarde 2 2 torradinhas sem glúten com mel + 1 copo (200 ml) de suco de laranja sem açúcar Jantar Omelete com 2 ovos + 1 cenoura pequena ralada + 2 col. (sopa) de abobrinha picada + 1 fatia de queijo minas picado + pitadas de açafrão e cebolinha picada

(Cód. Conteúdo: 787430)