Magra com o chai

Cleo Pires virou fã dos benefícios da bebida

Foto: Frederico Rozário /Divulgação TV Globo

Você já deve ter ouvido falar do Masala Chai – pelo menos, vê os personagens da novela Caminho das Índias tomando a bebida. Típica do país, ela tem benefícios impressionantes: trata a pele, auxilia a digestão e é antioxidante, ou seja, anula radicais livres que danificam as células. Feita de especiarias como gengibre, cardamomo e canela, ainda aumenta a disposição se tomada diariamente.

A atriz Cleo Pires aprovou! Ela secou 6 kg fazendo um regime em que bebia também o chá. Para que você possa fazer o mesmo, VIVA! adaptou a receita original e, com a ajuda da nutricionista Roseli Rossi, de São Paulo, criou a dieta do chai. Are baba!

Um chai melhorado

Adaptamos o chá para deixá-lo mais light

Ingredientes:



· 2 copos médios de água mineral

· 1 colher (sopa) de adoçante em pó sucralose

· 2 paus de canela tamanho médio

· 1 pedaço pequeno de gengibre

· 1/2 xícara (chá) de leite desnatado

· 1 colher (chá) de chá preto inglês rasa

· 3 sementes ou 1/2 colher cheia (café) de cardamomo

Modo de Preparo:

Aqueça a água. Triture o cardamomo, lave e rale o gengibre. Ponha o cardamomo, o gengibre, o adoçante e a canela na panela e ligue o fogo. Use uma colher de pau para mexer até que a canela abra e o gengibre solte caldo. Agora, jogue a água quente. Ferva em fogo baixo por cinco minutos. Adicione o leite. Deixe por um minuto (sem ferver). Desligue o fogo e ponha o chá preto. Tampe e deixe descansar por um minuto. Coe com a peneira. Se quiser, adoce mais. Coe de novo com coador de pano e sirva.

Rende 1 porção.