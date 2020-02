Maçã é a fruta que emagrece

Uma única maçã possui de 60 a 110 kcal,

variando um pouco de tipo para tipo

Foto: Dreamstime

Nos EUA, há um ditado que diz: “Uma maçã por dia mantém o médico longe”. Não é à toa, pois a fruta evita o envelhecimento, protege o corpo de doenças e ainda limpa a boca. Agora, há uma novidade ainda mais impressionante. Cientistas americanos da Universidade da Pensilvânia descobriram que a maçã elimina gordura!



Xô, quilos extras!

O estudo provou que comer uma maçã 15 minutos antes de cada refeição faz com que se consuma até 200 calorias a menos. “É ainda rica em pectina, substância que ajuda a controlar o colesterol, como se ela raspasse a gordura para fora do corpo”, diz a nutricionista Vivian Goldberger, do Emagrecentro, que elaborou um cardápio para você perder 2 kg sem sofrer em apenas sete dia

Por que funciona?

Duas palavrinhas são mágicas para acelerar o processo de emagrecimento: fibras e pectina. E a maçã é rica em ambas as substâncias!

– As fibras da fruta preenchem o estômago e dão uma sensação de saciedade. Assim, perde-se a fome e demoramos mais para comer novamente.

– A pectina colabora para uma digestão mais lenta, o que mantém a fome longe por mais de quatro horas. Além disso, ela reduz a absorção de açúcar, o que diminui a quantidade de gordura que o corpo consegue estocar.

– Juntando a ação das fibras e da pectina você terá a fome reduzida, consumirá menos calorias e ainda perderá gordura!



Sem agrotóxicos nas delícias

O melhor mesmo é comprar maçãs orgânicas. Mas como custam mais caro, compre as tradicionais e tome alguns cuidados para livrá-las dos agrotóxicos. Deixe-as de molho por até meia hora em um vasilhame com uma solução de 1 colher (sopa) de pó de bicabornato de sódio em 1 litro de água. Depois, lave-as em água corrente. O truque funciona porque o ph mais ácido do bicarbonato elimina os produtos químicos dos alimentos.

Como escolher e conservar

Qualquer que seja o tipo de maçã, ela deve ser lisa e firme, livre de manchas marrons, rugas e furos. Em casa, as maçãs podem ser conservadas na geladeira, embaladas num saco plástico, que preserva o perfume da fruta. Dessa forma, duram até duas semanas. Em temperatura ambiente e protegidas dos raios solares, devem ser consumidas em, no máximo, cinco dias.