Goji berry: a novidade que ajuda na dieta

A goji berry acaba de desembarcar no Brasil!

Foto: Getty Images

Quem diria, a goji berry, essa frutinha de nome estranho, com cara de tomate-cereja e originária da China e do Tibete caiu nas graças das americanas, europeias e canadenses!

O motivo: por ser pouco calórica – uma colher (sopa) possui só 50 calorias -, e ter alto índice de vitamina C, proteínas e nutrientes como zinco e ferro, ela auxilia no processo de emagrecimento e ainda combate o envelhecimento precoce da pele.

A boa notícia: ela acaba de desembarcar no Brasil. Porém, como importar sua versão original é muito caro, a goji berry está disponível em farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais e orientais na forma de fruta seca (desidratada) e cápsula manipulada.

Mas independentemente da versão que você escolher, suas propriedades não se perdem, garantindo seus benefícios.

Por que ela emagrece?

· Cada 100 g de goji berry seca tem 2.500 mg de vitamina C. Isso faz com que ela seja 50 vezes mais poderosa do que, por exemplo, a laranja. E daí? Bom, considerando que um estudo da Universidade do Arizona (EUA) revelou que quando nosso corpo atinge o nível correto de vitamina C – algo entre 4,6 e 15 mg -, ele passa a queimar gordura com mais facilidade, a

superfruta pode tornar-se uma grande aliada do emagrecimento.

· Rica em proteínas e oligoelementos, como zinco e ferro, a fruta melhora o sistema imunológico e ajuda a equilibrar os níveis hormonais. “Assim, o funcionamento do organismo será otimizado e o metabolismo, acelerado. A perda de peso será consequência”, garante a farmacêutica bioquímica Camila Estopa, da Pharma Nostra, que completa: “sozinha, a goji berry não resolve a questão, é imprescindível uma dieta saudável e fazer atividade física”.

Outros cinco poderes da fruta

1. Ajuda a reduzir o colesterol

2. Alivia a ansiedade

3. Combate a insônia

4. Diminui o estresse

5. Melhora o humor

O jeito certo de consumir cada versão da fruta

Desidratada: uma vez por dia, bata uma colher (sopa) da fruta no liquificador com iogurte desnatado ou 200 ml de suco de frutas. Para quem não se importar com o sabor azedinho, vale consumi-la pura também.

Onde comprar online:

· Pacote com 113 g, no site Biovea. R$ 28,85* (mais o valor do frete)

· Pacote de 200 g, no site Tao das Ervas. R$ 26,30*

Cápsula: no Brasil, só existe a versão manipulada em farmácias. Para consumi-la, consulte um médico. A dose diária recomendada deve ficar entre 400 e 600 mg distribuídos em duas ou três cápsulas ingeridas ao longo do dia, sempre juntamente com alguma refeição.

Onde comprar online:

· 60 cápsulas de 600 mg: R$ 40,40*. Biovea

· 50 cápsulas de 350 mg: R$ 30,20*. Tao das Ervas

· 60 cápsulas de 200 mg: R$ 97,50*. Miligrama

· 60 cápsulas de 200 mg: R$ 91,80*. Doce Erva

*Preços pesquisados em fevereiro de 2012