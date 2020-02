Fique de olho nos alimentos que podem boicotar sua dieta

Escolher os alimentos certos pode evitar a ganha de peso

Seguir uma dieta exige persistência. E, por mais que siga à risca o regime, você pode cometer alguns deslizes sem perceber ao comer alguns alimentos que, por parecerem pouco calóricos, são consumidos de forma descontrolada, prejudicando todo o esforço de perder peso. Para manter as calorias equilibradas, confira quais são os falsos amigos da sua dieta e aprenda a fazer trocas inteligentes e saborosas.

Queijo Minas

(112 calorias 1 fatia média – 30 gramas)

Apesar de ser muito usado nas dietas, tem quase as mesmas calorias que a mussarela, por isso deve ser consumido com cautela.

Troca inteligente: Ricota (69 calorias) e queijo cottage (55 calorias)

Barrinhas de Cereal

(De 80 a 110 calorias a unidade)

As que têm cobertura de chocolate ou mel são ricas em carboidratos e podem agregar calorias desnecessárias à dieta.

Troca inteligente: Na hora do lanche, opte por barrinhas sem adição de açúcar ou nas versões light, com pouca adição de açúcar. Se preferir, troque por duas torradas integrais (55 calorias).

Refrigerantes Zero

(Não possuem calorias)

“O problema é que a bebida não tem nutrientes e contém sódio em alta concentração”, diz Juliana Menegazzi, nutricionista do site Saúde Viver. O sódio contribui para a retenção de líquidos, ou seja, para o inchaço.

Troca inteligente: 200 ml de suco natural de limão ou maracujá – ricos em fibras, que reduzem a absorção de gordura e açúcares.

Biscoito de Água e Sal

(30 calorias a unidade)

Na hora da fome, é impossível comer um só. E quatro biscoitos equivalem a um pão francês e não satisfazem. Ou seja, você acaba comendo bem mais do que quatro para eliminar a fome.

Troca inteligente: Dois pães de forma light na versão integral (50 calorias cada fatia). Eles são ricos em fibras, que provocam sensação de saciedade por mais tempo.