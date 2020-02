Farinha de soja preta emagrece 4kg em um mês

Melhor que a soja comum: a casca da

soja preta tem antocianina, que emagrece,

reduz o colesterol e muito mais

Foto: Getty Images

A farinha de soja preta pode fazer milagres por você! “Ela é rica em isoflavonas e antocianinas, substâncias importantes para combater a perda de peso, colesterol alto e até câncer”, diz a nutricionista Natália Dourado.

Um estudo da Universidade Hanyang, na Coreia do sul, comprovou: o grupo que passou 28 dias consumindo soja preta absorveu 50% menos gordura em comparação ao grupo que não consumiu – e com redução de 60% do nível do colesterol ruim!

Os incríveis benefícios da soja preta

– Emagrece

A casca da soja preta tem um fitoquímico poderoso, a antocianina. O estudo coreano provou que tal substância age nos adipócitos (células que armazenam gordura no corpo) ajudando na produção de uma substância que queima a gordura armazenada nessas células. Com isso, você emagrece.

– Tira a fome

A farinha da soja preta tem alto teor de fibras responsáveis por dar saciedade. Você fica satisfeita rapidamente e demora para ter fome outra vez.

– Dá mais disposição

É rica em proteína, substância essencial para transportar as vitaminas no corpo, combatendo a fraqueza e a anemia.

– Evita doenças

Três substâncias poderosas da soja preta ajudam a prevenir diversas doenças. A isoflavona é anticardiogênica, ou seja, evita o câncer. As antocianinas previnem o câncer de mama e também ajudam a reduzir os níveis de colesterol. No estudo, o grupo que consumiu soja preta teve nível 60% mais baixo do LDL (colesterol ruim) que o grupo que não consumiu. E as antocianinas ainda melhoram os valores de HDL (colesterol bom), amenizando o risco de doenças cardíacas, como infarto e trombose. Por fim, o zinco combate gripes e resfriados, pois melhora nosso sistema imunológico, deixando as células de defesa mais fortes.

– Previne rugas

Radicais livres são células que involuntariamente produzimos o tempo todo e que, com o passar do tempo, levam ao envelhecimento da pele. As isoflavonas e as antocianinas são antioxidantes, ou seja, agem contra esses radicais livres e retardam o processo de envelhecimento.

– Combate a TPM e sintomas da menopausa

As isoflavonas aliviam a TPM e também os sintomas da menopausa, pois possuem estrutura química parecida com a do estrógeno – o hormônio feminino que fica reduzido nessa fase.