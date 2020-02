Farinha de soja preta ajuda a eliminar as gorduras, a diminuir a fome e a aliviar a TPM

Bruna Castro Nascimento, 25 anos, recepcionista, de São Paulo, SP, tem 1,70 m e foi dos 85 kg para os 60 kg

Sem mais nem menos, num dia qualquer, uma vizinha me viu passando pela rua e gritou: “Gorda!”. Retruquei: “É melhor ser gorda do que ser feia!”. Mas falei só da boca pra fora… Eu odiava meu corpo! Entrei em casa e desabei a chorar. Eu só tinha 15 anos quando isso aconteceu, em 2004, mas não era a primeira vez que passava por constrangimentos assim. E também não parou por aí. Vivi amargurada com o meu peso até o início da fase adulta. Tinha poucos amigos, só usava blusão de frio, fazia de tudo para esconder as gorduras. Só que o destino me deu uma mãozinha em maio de 2012, quando comecei a trabalhar como recepcionista em uma clínica de ortopedia. Para minha surpresa, eles tinham nutricionista e academia lá dentro! Era a minha chance de mudar o meu corpo e a minha história! Namoro? Só virtual…

Não foi por genética que fui uma menina gorda: era exagero de comida mesmo. Pipoca com leite condensado, pizza, salgadinho, chocolate, 2 litros de sorvete… Dá pra acreditar? Aos 12 anos, já pesava 70 kg! Na adolescência, fui parar nos 85 kg. Imagina como ficava minha autoestima? E foi assim que conheci o Inderson, meu namorado virtual, que morava fora do Brasil. Só tinha coragem de falar com as pessoas assim, atrás de um computador. Demorei oito meses para mandar uma foto pra ele. Tinha pavor até de falar do meu peso. Foram quatro anos de namoro virtual, até que o Inderson voltou a morar no país, em 2010.

Ele me conheceu em uma das piores fases do meu corpo. Já tinha perdido minha vaidade, nem me olhava mais no espelho. Usava duas calças legging, uma sobre a outra, na tentativa de disfarçar as gorduras. Fugia de fotos, não ia à praia, não tinha vida social! Vivia infeliz e cheia de limitações. Faltava ânimo, mas sobravam ansiedade e muita gula…

Só que, aí, consegui aquele trabalho na clínica e queria ficar bonita para o meu amor. Marquei consulta com o nutricionista e descobri que faltava apenas 1 kg para eu me enquadrar na obesidade grau 1. Aquilo me assustou demais! A voz da vizinha me chamando de gorda ainda ecoava na minha mente, e me agarrei a isso para ter motivação!

Emagreci 3 kg no primeiro mês

O nutricionista cortou tudo o que eu mais gostava: frituras, doces, refrigerantes, lanches, farinha branca e um monte de alimentos industrializados. Passei a comer frutas, legumes e verduras, substituí tudo pelas versões integrais, incluí farelo de aveia e chá de hibisco no cardápio e passei a comer a cada três horas. Ele aconselhou que eu variasse o feijão e consumisse também lentilha e soja.

Foi assim que descobri as outras versões da soja. Além do grão, comprei a farinha de soja preta porque o vendedor disse que ajudaria no meu emagrecimento. Arrisquei e me dei bem: essa farinha é poderosa mesmo! Colocava uma colher em quase todos os alimentos que eu preparava, desde o arroz até o molho do macarrão. Na salada de frutas também fica ótima!

Passei a consumir quatro colheres de sopa por dia e senti os benefícios desde a primeira colherada: mais saciedade e menos ansiedade. Depois descobri na internet que ela também tem substâncias que ajudam a queimar a gordurinha localizada e aliviam os efeitos da TPM!

Além da dieta, me matriculei na academia da clínica e me policiei para malhar cinco vezes por semana. No primeiro mês, eliminei 3 kg! Pela primeira vez na vida senti que estava no caminho certo!

Meu namorado me achou magra demais

Com muita persistência, seguindo firme na dieta e nos exercícios físicos, em oito meses consegui chegar aos 58 kg! Fiquei tão feliz… Mas meu namorado não gostou muito, acredita? Ele disse que fiquei magra demais! Olha só que problema bom! Agora quero ganhar massa magra pra ficar mais definida. E a farinha de soja preta, por ser rica em proteína, está me ajudando nisso!

Hoje, com 60 kg e cheia de confiança, tenho um corpinho de causar inveja, inclusive na tal vizinha! Nunca mais vou passar um verão de blusa de frio! Não deixo de ir à praia ou a qualquer lugar por vergonha. No espelho, me olho por completo e fico horas me admirando! Nessas coisas aparentemente simples é que vejo as grandes mudanças em mim. Comecei a viver a partir do momento em que consegui me amar!

Os superpoderes da farinha de soja preta

Que tal colocar no cardápio um alimento saudável, saboroso e que turbina a dieta? Essa foi a escolha certeira da Bruna! “A soja preta ajuda na queima de gordura do corpo”, afirma a nutricionista Roseli Ueno. Além disso, ela é cheia de benefícios, como você pode conferir abaixo. “A indicação é consumir até quatro colheres (sopa) por dia. Você pode misturar no preparo das refeições”, aconselha Roseli. Com exceção dos alérgicos e intolerantes à soja, todo mundo pode consumir e aproveitar os diversos benefícios desse alimento superpoderoso! Conheça-os:

· Turbina a queima de gordura localizada.

· Atua na circulação, combatendo a celulite.

· Previne o envelhecimento da pele e evita rugas.

· Dá saciedade.

· Regula o intestino.

· Diminui o colesterol ruim.

· Alivia os sintomas da TPM.

· Fortalece o sistema imunológico.

· Dá mais disposição.

· Previne o câncer.

Cardápio inserido

O cardápio da Bruna Café da manhã 200 ml de leite semidesnatado + 1 colher (sopa) de achocolatado light + 4 unidades de torrada integral + 1 colher (sopa) de requeijão light + 1 fatia de peito de peru + 1/2 mamão papaia Lanche da manhã 1 fruta Dica da nutricionista: Pode alternar com iogurte versão light ou 0% . Almoço 4 colheres (sopa) de arroz integral + 1 concha (média) de feijão + 1 filé de frango grelhado + 1 pires (chá) de legumes cozidos + 1 prato de salada + 1 colher (chá) de azeite de oliva extravirgem Dica da nutricionista: Diminua a quantidade de arroz integral para 3 colheres (sopa), para diminuir o consumo de carboidratos. Lanche da tarde 200 ml de leite semidesnatado + 1 colher (sopa) de achocolatado light + 4 unidades de biscoito integral Lanche da tarde 2 200 ml de suco light + 2 fatias de pão integral light + 1 colher (sopa) de requeijão light + 1 fatia de peito de peru Dica da nutricionista: Troque o suco pronto por uma limonada ou suco de maracujá com adoçante ou mesmo água de coco. E reduza para 1 fatia de pão de forma integral + 1 fatia de queijo branco. Jantar 4 colheres (sopa) de arroz integral + 1 filé de frango grelhado + 1 pires (chá) de legumes cozidos + 1 prato de salada de verdura + 1 colher (chá) de azeite de oliva extravirgem ou óleo de girassol + 1 maçã Dica da nutricionista: Reduza a quantidade para 2 colheres (sopa) de arroz integral para diminuir o valor calórico. Ceia 200 ml de iogurte 0% de gordura

