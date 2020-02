Exercícios para bumbum e pernas durinhos

Conquiste bumbum e pernas durinhos

Foto: Mari Queiroz / Ilustração: Luísa Azevedo

Quem não quer deixar bumbum e pernas durinhos? Pois a personal trainer Valéria Aprobato, autora do livro “O Segredo do Corpo Perfeito” (Phorte Editora), recomenda os exercícios a seguir, que devem ser feitos em três séries de 20 repetições. Em quatro semanas os resultados já começam a aparecer.

Ilustração: Luísa Azevedo

1. De pé, pernas paralelas e afastadas, uma à frente da outra, segurando um par de halteres de 2 a 3 kg. Com o pé de trás posicionado na meia ponta, flexione as duas pernas encostando o joelho no chão. ao final da série, repita com a outra perna.

Bom para: parte posterior da perna e bumbum.

2. Em quatro apoios (cotovelos e joelhos) e com caneleiras de 2 a 5 kg. Eleve a perna dobrada, a 90°, com o pé em direção ao teto, e volte. ao final da série, repita com a outra perna.

Bom para: bumbum.

Ilustração: Luísa Azevedo

3. Deitada de lado, com caneleiras de 2 a 4 kg. mantenha a perna do chão semiflexionada e eleve a de cima, o máximo que conseguir. Em seguida, dobre o joelho e aproxime-o do braço apoiado no solo.

Bom para: quadril.

4. De pé, pernas paralelas e afastadas, segurando um par de halteres de 2 a 3 kg. agache até encostar os halteres no chão.

Bom para: pernas e bumbum.