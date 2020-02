Emagreci 33 kg com meu truque: água de gengibre!

Gisareli dos Santos, 23 anos, gerente de compras, Guabiruba, SC

Foto: Tacca Fotografia

“Quanto você pesa?” perguntou uma colega que eu só encontrava em festas e que era bem mais gorda do que eu.”Ah, acho que 85 kg”, chutei, já que há muitos anos não encarava uma balança. Foi então que aquela mulher enorme respondeu: “Estou com 80 kg”. Fiquei inconformada com a cara de pau da mentirosa insinuando ser mais magra do que eu. Até parece! E passei o final de semana com a pulga atrás da orelha.

Na segunda feira fui conferir meu peso. Subi e desci três vezes na balança, sem acreditar: 108 kg! Tirei tênis, larguei bolsa, joguei o casaco… e o peso era o mesmo. Só me faltou tirar a calcinha na farmácia para ter certeza do que eu via nos ponteiros!

Cheguei em casa, tirei a roupa e fui para a frente do espelho. Me olhei honestamente, analisando cada parte do do meu corpo como havia muito não fazia: enxerguei uma mulher feia, infeliz, frustrada. E gorda. Me senti tão mal que fui para o computador atrás de fotos dos meus 15 anos, para relembrar como eu era. Foi um choque, caí no choro! O que eu tinha feito comigo?

As fotos de adolescência me fizeram enxergar as tantas vergonhas que passei por causa de excesso de peso… As cadeiras que quebrei, o drama de comprar roupa, a tristeza por nunca arrumar um namorado. Foi nesse dia, em fevereiro de 2010, que enxerguei e admiti meu problema. Engoli o choro e decidi ser uma mulher feliz. O dever estava em minhas mãos!

Não me via gorda

Eu já vestia manequim 40 aos 11 anos, mas foi depois dos 15 que a situação saiu do controle. E não foi por doença, foi comida mesmo! Comer era o maior prazer da minha vida. Devorava lanches enormes, frituras e doces, e bebia muito refrigerante. A verdade é que eu não era saudável emocionalmente. transferia minhas amarguras para a comida e distorcia a minha imagem no espelho.

Se alguém comentasse que eu estava engordando, aí que eu comia mais, só de raiva, pois não achava que era tanto assim! “Que povo exagerado”, pensava. E vivia inventando armadilhas. Saía da academia e comia uma cachorro-quente no caminho, aí dizia que os exercícios não davam resultado! O mesmo acontencia quando eu me via gorda em uma foto ou quando a roupa ficava apertada: a culpa era da máquina fotográfica que não prestava e da modelagem fajuta da roupa! Eu, realmente, não me via tão gigante assim. Muitas vezes, olhei uma calça 48 e provei, crente que me serviria. Mas a calça não passava do joelho… E me sentia enganada!

No auge do meu peso, comecei a perceber meu cansaço para ir até a esquina, com pernas inchadas, dificuldade para respirar e muito suor, até no inverno! Fui arrastando meu corpo assim até o bendito dia da conversa com a colega. Aí tive que enfrentar a realidade e aceitar que eu estava obesa.