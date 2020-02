Emagreci 20 quilos com a dieta da feira

Emagrecer se tornou uma questão

de honra para nós dois

Foto: Marcelo Kura

Aqui em casa éramos viciados em fast-food: pizzas, esfihas e massas em geral faziam parte do nosso cardápio diário. Fora os danos à saúde e os quilos extras, tudo isso custava pelo menos R$ 400 mensais. O pior é que eu até sabia cozinhar, mas tinha preguiça! Só de imaginar aquela montanha de louça pra lavar depois… Eu pegava logo o telefone e pedia alguma coisa pronta!

Cheguei aos 83,5 quilos. Engordei depois de casada. Sabe como é, sem a comidinha de mamãe… Mas eu não ganhei peso sozinha. Meu marido, Ricardo, me acompanhou. Ele bateu os 98 quilos na balança. Em julho de 2007, resolvemos rever nosso estilo de vida.

Fizemos uma economia forçada

O Ricardo perdeu o emprego. Não havia mais grana pra gastar com besteira… Tivemos que apertar o cinto! Eu, como locutora em lojas nem sempre tinha trabalho. E, como já andava triste com meu corpo, essas dificuldades foram o empurrão que faltava para o começo de uma vida saudável.

Passei a fazer feira toda semana! Eu sabia que preparar esses alimentos em casa saía bem mais em conta do que comprar comida fora. O que faltava era força de vontade pra colocar a mão na massa. Então, eu, meu marido e, por tabela, nossos dois filhos, começamos uma reeducação alimentar. Antes tarde do que nunca, não é?

Só no fim de semana

Substituí o refrigerante pelos sucos naturais. Na mesa, não faltava uma salada ou verdura refogada. E não pense que meus filhos fizeram cara feia: no lanche da tarde, eu preparava um sanduíche natural com cenoura, atum, maionese light e alface. Eles adoravam.

Como ninguém é de ferro, no fim de semana a gente saía pra comer uma pizza. Afinal, as crianças não estavam de dieta. Se bem que eles até se acostumaram rápido ao cardápio saudável.

Quero estar linda para o meu amor



Com o aperto das contas, eu e o Ricardo fazíamos ginástica no clube em que somos sócios. A academia era simples, mas dava pra queimar calorias na esteira e na bicicleta! Dávamos força um ao outro. Se não fosse meu marido, eu teria caído em tentação rapidinho.

Além disso, confesso que a insatisfação com meu corpo já estava prejudicando a nossa intimidade. Até dos decotes eu fugia.

Não demorou muito para enxugarmos os quilos a mais. Em apenas três meses, eu passei do manequim 48 para o 40. Mandei 20 quilos para os ares, e meu marido, 18. Hoje, me sinto mais motivada pra comprar roupas novas, mudar o visual e me cuidar pra ficar sempre atraente para o meu amor! Já faz um ano e meio que mantenho os 63,5 quilos. Essa nova Joseli veio pra ficar! O Ricardo também está lindo. Viramos o casal 20!