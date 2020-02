Emagreça comendo arroz e feijão

O arroz e o feijão podem ser ótimos aliados do emagrecimento

Foto: Dreamstime

Apesar de serem os primeiros alimentos cortados das dietas, arroz e feijão são duas armas poderosas para quem quer emagrecer. Uma das combinações mais saudáveis da culinária brasileira, a dupla mantém o estômago cheio por bastante tempo, retardando a fome.

“Arroz e feijão possuem vários nutrientes que a gente precisa consumir diariamente”, explica a nutricionista Gabriela coelho, da Clinlife, de Belo Horizonte. Não bastasse isso, eles são baratos, pouco calóricos, fáceis de encontrar e permitem uma porção de variações no modo de preparo.

Para que esses alimentos não se tornem os vilões da balança, é preciso atentar à quantidade: duas a três colheres de arroz e meia concha de feijão por dia estão ótimas. Veja um cardápio para perder peso consumindo a dupla mais amada do Brasil.



Segunda-feira

Café da manhã

· 1 copo de suco de limão com adoçante + 1 xíc. de chá-verde + ½ papaia com 1 col. (sopa) de linhaça triturada

Lanche

· 1 maçã

Almoço

· Salada de agrião, 1 tomate, 1 col. (chá) de azeite e limão + 1 porção de brócolis cozido + 2 col. (sopa) de arroz + ½ concha de feijão + 1 bife magro grelhado

Lanche

· 1 copo de chá-verde batido com 1 pera

Jantar

· 2 fatias de pão integral light com 1 col. (sopa) de atum em água e 1 cenoura + 1 copo de suco de maracujá batido com couve



Terça-feira

Café da manhã

· 1 copo de leite com 1 col. (sopa) de sementes de abóbora + 1 banana

Lanche

· 4 damascos secos

Almoço

· Salada de alface e repolho, 1 col. (chá) de azeite e limão + 2 col. (sopa) de arroz + ½ concha de feijão + 1 filé de frango grelhado + 1 mexerica

Lanche

· 1 pão de queijo + 1 xíc. de chá-verde

Jantar

· Salada de alface e rúcula, ½ xíc. (chá) de champignons, ½ xíc. (chá) de peito de peru desfiado, 1 fatia de queijo branco, 1 ovo cozido, 1 col. (chá) de azeite, limão e alecrim a gosto + 6 uvas



Quarta-feira

Café da manhã

· 1 copo de suco de abacaxi + 1 fatia de pão integral + 1 col. (sobremesa) de geleia light

Lanche

· 1 garrafinha de leite fermentado

Almoço

· Salada de rúcula, ½ xíc. de queijo branco, 1 col. (chá) de azeite e orégano + 3 col. (sopa) de arroz + ½ concha de feijão + 1 filé de peixe grelhado + 1 ameixa

Lanche

· 1 barra de cereal

Jantar

· 1 prato de sopa de legumes + 1 maçã assada com canela

Incluir a misturinha brasileira e uma caminhada diária no cardápio, é a solução perfeita para o emagrecimento

Foto: Dreamstime

Quinta-feira

Café da manhã

· 1 xíc. de chá-verde com agrião e 1 rodela de abacaxi + 1 banana com 2 col. (sopa) de aveia

Lanche

· 1 castanha-do-pará + 1 xíc. de chá-verde almoço + Salada de rúcula, 1 pepino, 1 tomate, 1 col. (chá) de azeite e limão + 3 col. (sopa) de arroz com vagem + ½ concha de feijão + 3 col. (sopa) de carne moída refogada + 1 caqui

Lanche

· 1 copo de leite

Jantar

·1 omelete batido com 2 ovos, cebola, 1 tomate, 1 fatia de peito de peru desfiado, orégano a gosto + 1 prato (sobremesa) de brócolis e couve-flor cozidos + 1 pera



Sexta-feira

Café da manhã

· 1 copo de leite batido com 1 col. (sopa) de linhaça + ½ papaia

Lanche

· 1 mexerica

Almoço

· Salada de alface, 2 rabanetes, 1 tomate, 1 col. (chá) de azeite e limão + 2 col. (sopa) de arroz com cheiro-verde + ½ concha de feijão + 2 salsichas de peito de peru + 1 taça de gelatina light com 1 rodela de abacaxi

Lanche

· 1 xíc. de chá de ervas + 1 fatia de bolo de cenoura sem recheio

Jantar

· 1 sanduíche com 1 pão sírio com folhas de rúcula e 1 col. (sopa) de patê de peito de peru light + 1 fatia de abacaxi batida com 1 ramo de salsão

Se puder, troque o arroz branco pelo integral

Foto: Dreamstime

Sábado

Café da manhã

· ½ xíc. (chá) de granola com 1 iogurte light

Lanche

· 1 maçã

Almoço

· Salada de agrião, 2 col. de milho, 1 col. (chá) de azeite e limão + 1 prato (sobremesa) de repolho refogado + 2 col. (sopa) de arroz + ½ concha de feijão + 1 porção de carne moída + 1 taça de salada de frutas

Lanche

· 1 copo de suco natural + 1 banana

Jantar

· 2 fatias de pão integral light com alface, 1 tomate e 2 fatias de peito de peru + 1 copo de laranjada



Domingo

Café da manhã

· 1 xíc. (chá) de café com leite desnatado + 1 fatia de pão integral + 1 col. (sobremesa) de geleia light

Lanche

· 1 manga pequena

Almoço

· Salada de couve e alface, 1 tomate, 1 col. (chá) de azeite e limão + 1 prato (sobremesa) de legumes cozidos + 2 col. (sopa) de arroz + ½ concha de feijão + 1 bife grelhado + 1 taça de salada de frutas

Lanche

· 1 barra de cereal + 1 copo de chá-verde gelado

Jantar

· Salada de rúcula, ½ xíc. (chá) de champignons, ½ xíc. (chá) de peito de peru desfiado, 1 fatia de queijo branco magro, 1 ovo cozido, 1 col. (chá) de azeite e limão + 1 prato (sobremesa) de couve-flor com ervilha + 1 filé de peixe grelhado