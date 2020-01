Emagreça com a dieta da água alcalina

Você pode fazer a água alcalina em casa. Ela ajuda a emagrecer.

Foto: Shutterstock

O que é a água alcalina

Os benefícios de tomar bastante água todos os dias se multiplicam quando a água comum é substituída pela alcalina. “O líquido da torneira, do filtro ou da garrafa costuma ter pH até 7, o que o torna ácido”, explica a nutricionista Daniella Simantob Horn (SP). No entanto, esse não é o ideal para o nosso organismo funcionar bem — ele precisa de um pH alcalino, que é por volta de 7,5 (em uma escala que vai até 14). Nossa alimentação, rica em alimentos industrializados, sódio, açúcar e gordura e pobre em minerais, deixa nosso corpo potencialmente ácido. “Beber água alcalina ajuda a neutralizar os efeitos da acidez, melhorar a oxigenação das células e eliminar toxinas”, diz Daniella.

Como preparar a sua em casa

Você pode substituir a água que consome diariamente pela alcalina, inclusive a de cozimento. Uma maneira de fazer isso é instalando um filtro ionizador na cozinha, que retira o cloro e acrescenta minerais alcalinos à água, além de purificá-la. Existem aparelhos que custam entre R$ 300 e R$ 1 000. Mas também é possível utilizar ingredientes simples e baratos para alcalinizar a água da torneira ou mineral. “Tomar um copo em jejum, com o organismo limpo, é ótimo para ativar o metabolismo”, fala Dafne. Veja como fazer:

· Com sal marinho: dilua 1 colher (café) em 1 litro de água e tome no mesmo dia.



· Com limão: esprema metade de um limão num copo (100 ml) de água e beba na hora, para não perder as propriedades nem amargar.

Além da água, coloque no dia a dia os alimentos com alto poder alcalinizante

· Frutas, legumes e verduras: melancia, limão, melão, laranja, lima-da-pérsia, manga, maçã, cebola, alho, salsinha, brócolis, abobrinha, batata-doce.

· Grãos, sementes e castanhas: quinoa, amaranto, arroz selvagem, castanha de caju, amêndoa, castanha portuguesa.

· Laticínios: queijo, leite e iogurte de soja e de cabra.

· Bebidas: chá-verde, de gengibre, hibisco, alecrim e carqueja.

Para emagrecer 2 kg em 7 dias, siga o cardápio alcalino, com 1.200 kcal.

Cardápio inserido

Dieta Alcalina Café da manhã Suco alcalinizante feito com 1 cenoura média batida com suco de 1 limão e 1 copo (200 ml) de água de coco + 2 torradas integrais com geleia de frutas vermelhas sem açúcar OU Suco alcalinizante feito com 4 morangos orgânicos e 1 folha de couve batidos com suco de 2 limas-da-pérsia e 1/2 copo (100 ml) de água + 1 tapioca recheada com 1 banana-prata assada e polvilhada com canela em pó Lanche 1 maçã e 1 pedaço pequeno de coco seco OU 1 pera e 6 avelãs ou 4 castanhas Almoço 1 prato (sobremesa) de alface, agrião, 4 rodelas de pepino, 1/2 tomate e 1 col. (sopa) de nabo ralado + 2 col. (sopa) de arroz integral com 2 col. (sopa) de feijão + 1 filé grande (120 g) de peixe ou frango assado com brócolis e cebola OU 1 prato (sobremesa) de alface, agrião, 1 col. (sopa) de beterraba ralada e 1/3 de pepino em rodelas + 2 col. (sopa) de arroz integral com 1 col. (sopa) de lentilha + 2 col. (sopa) de couve refogada com 1 ovo mexido Lanche da tarde Suco alcalinizante feito com 1 fatia média de melão com as sementes, 4 morangos orgânicos e 1 col. (sobremesa) de farelo de aveia batidos com 1 copo (200 ml) de água OU 1 maçã assada com gotas de limão e polvilhada com 1 col. (sobremesa) de castanha de caju triturado (ou amêndoa) e canela em pó Jantar 1 prato (fundo) de caldo verde (preparado com mandioquinha, couve, cebola e brócolis cozidos e batidos no liquidificador. Tempere com 1 colher de sobremesa de azeite extravirgem e pouco sal OU 1 prato (sobremesa) de rúcula, 1/2 pepino e 2 rabanetes em rodelas + 1 filé grande (120 g) de peixe assado com 1/2 batata-doce em rodelas temperados com azeite extravirgem, raspas de casca de limão, pimenta-do-reino e gengibre ralado Ceia 1 rodela média de abacaxi com gengibre ralado OU 1/2 papaia

