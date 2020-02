Emagreça 5 kg com a dieta da felicidade

Ser feliz garante um emagrecimento saudável

Foto: ThinkStock

Comer é um grande prazer para muita gente! E não é para menos: a falta de comida (ou a fome) desequilibra no cérebro os níveis de serotonina, um neurotransmissor, assim como a dopamina e a noradrenalina, responsável pela sensação de bem-estar. Um estudo da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, diz que a diminuição de serotonina afeta fortemente as regiões cerebrais que atuam no controle da raiva. Portanto, se você ficar algum tempo sem comer, certamente acabará se irritando por nada. A pesquisa também comprovou que o problema se agrava nas pessoas com tendência à agressividade.

Doutores da alegria

Os neurotransmissores podem ser equilibrados e estimulados por alguns nutrientes. “A serotonina, por exemplo, é ativada pelo triptofano, um aminoácido proteico que é encontrado em carnes e peixes, ovos e leite, grão-de-bico, lentilha, ervilha e feijão”, afirma a nutricionista Giovanna Arcuri (SP). Os carboidratos são importantes na dieta da felicidade, pois facilitam a absorção de triptofano. Já a dopamina e a noradrenalina são produzidas com a ajuda da tirosina, outro aminoácido, presente em laticínios (prefira sempre os desnatados ou light), aveia, castanhas, peixes e carnes magras. Em contrapartida, há alimentos que provocam a tristeza. Então fuja de: refrigerante, café (acima de duas xícaras por dia), gordura e itens industrializados (salgadinhos de pacote em geral e pratos congelados).

Aveia

Além do triptofano, contém selênio, que colabora para a produção de energia no organismo.

Banana

A fruta possui carboidratos, que promovem a fabricação de serotonina, e vitamina B6, um nutriente essencial na condução dos impulsos nervosos.

Chocolate

O cacau é composto por carboidrato e triptofano, que ativam a produção de serotonina no organismo. Prefira os tipos meio amargo ou 70% cacau, que são mais saudáveis.

Vegetais com folhas escuras

Couve, alface escura, brócolis, rúcula, agrião e espinafre. Eles são ricos em ácido fólico, uma vitamina que também ajuda a liberar os neurotransmissores no organismo.

Oleaginosas

Nozes, castanhas e amêndoas. Contêm magnésio, cobre e selênio, três minerais que diminuem o stress e melhoram a memória.

Laranja

Rica em vitamina C, aumenta a energia.

Fígado e soja

Os alimentos possuem colina e lecitina, substâncias que afetam positivamente o funcionamento do cérebro de pessoas com oscilações de humor (tristeza e alegria constantes).

Salmão, arenque e sardinha

São ricos em nutrientes que melhoram a atividade cerebral e contribuem diretamente para o bom humor. O selênio e a vitamina B12, por exemplo, combatem a ansiedade e o cansaço; já o ômega 3 auxilia na produção dos neurotransmissores da felicidade, combatendo a irritação.

Pimenta

A ardência desse alimento é causada pela capsaicina, princípio ativo que estimula o cérebro a produzir mais endorfina, responsável pela sensação de euforia.

Mel

Funciona como um calmante natural, pois aumenta a eficiência da serotonina no cérebro.

Abacate

Com ácido fólico, age como uma enzima, alimentando os neurotransmissores para que eles fiquem ativos.

Bom humor, ânimo e energia!

O cardápio elaborado pela nutricionista Giovanna Arcuri, com 1?400 calorias, contém todos os alimentos que trazem bem-estar e felicidade. Seguindo por 20 dias você elimina até 5 kg, mas é possível continuar com esta dieta por até dois meses se a sua intenção é perder mais peso. Vamos lá, afine a cinturinha para exibir um feliz corpo novo!

Café da manhã

1ª opção – 1 xícara (chá) de leite desnatado com 1 colher (sopa) de achocolatado 70% cacau / 1 fatia de pão de aveia com 1 fatia de queijo de minas

2ª opção – 1 copo (250 ml) de suco de laranja com maracujá / 2 torradas de aveia com 1 colher (chá) de cream cheese

3ª opção – 1 xícara (chá) de chá verde / 1 fatia de pão de aveia com 1 ovo mexido

Lanche da manhã

1ª opção – 1 banana amassada com 1 colher (sopa) de flocos de aveia

2ª opção – Creme de 1/2 abacate batido com limão (a gosto) e 1 colher (chá) de mel

3ª opção – 1/2 mamão papaia com 2 castanhas-do-pará

Almoço

1ª opção – 2 colheres (sopa) de arroz integral / 1 colher (sopa) de milho refogado / 1 filé de frango grelhado / 1 prato (sobremesa) de salada de agrião com rúcula e tomate-cereja

2ª opção – 2 escumadeiras de macarrão integral / 1 filé de salmão assado com maracujá / 1 colher (sopa) de escarola refogada / 1 prato (sobremesa) de salada de alface lisa com lascas de abacate e nozes picadas

3ª opção – 2 colheres (sopa) de arroz integral / 1 colher (sopa) de lentilha / 1 filé de pescada grelhado com brócolis / 1 prato (sobremesa) de salada de chicória com couve-de-bruxelas e tomate-cereja

Lanche da tarde

1ª opção – 1 pote de iogurte light com 1 colher (sopa) de aveia

2ª opção – 1 copo (250 ml) de vitamina com leite desnatado batido com 1 fatia média de abacate

3ª opção – Suco de frutas (morango, laranja e melancia) com 1 colher (sopa) de flocos de aveia

Jantar

1ª opção – 1 prato (mesa) de salada de folhas de agrião e tomate-cereja / 1 omelete de espinafre

2ª opção – 1 filé de pescada assado com legumes (aspargos, brócolis e mandioquinha) / 1 prato (sobremesa) de salada de acelga com grão-de-bico

3ª opção – 1 concha de sopa de feijão / 1 filé de frango médio

Confira outras opções do cardápio da felicidade:



Café da manhã



4ª opção

1 copo (250 ml) de leite desnatado com 1 colher (chá) de mel

2 torradas integrais com 1 fatia de queijo de minas



5ª opção

1 copo (250 ml) de suco de acerola incrementado com quatro morangos

1 fatia de pão de aveia com 1 colher (chá) de cream cheese



Lanche da manhã



4ª opção

4 damascos e 2 nozes



5ª opção

1 fatia de abacaxi assada com canela

Almoço



4ª opção

2 colheres (sopa) de arroz integral com lascas de amêndoas

1 concha de feijão

1 bife de carne magra

1 colher (sopa) de aspargos cozidos

1 prato (sobremesa) de salada de alface americana com cenoura ralada



5ª opção

3 pegadores de macarrão integral com camarões ou atum

1 prato (sobremesa) de salada de agrião com palmito



Lanche da tarde



4ª opção

1 copo (250 ml) de vitamina feita com leite de soja e maracujá



5ª opção

1 maçã assada com nozes e uvas-passas



Jantar



4ª opção

1 prato de salada de alface americana com atum e lentilhas



5ª opção

Comida japonesa: 5 fatias de salmão, 5 fatias de atum e shimeji na chapa