Eliminei 15 quilos com a dieta do morango

Meu manequim despencou do 44

para o 34! Sou uma mulher miudinha

mesmo. Nem acredito em quanto peso

extra carregava!

Foto: Sou+Eu

Imagine uma pessoa de 1,60 m com 75 quilos… Essa era eu há pouco mais de um ano. Meus pés doíam ao caminhar, e meu cardiologista havia dito que meu coração estava fazendo muito esforço. Sem contar que minha vida íntima estava péssima… Ficar nua na frente do meu marido era impensável! Hoje, 20 quilos mais magra, sou outra pessoa, bem mais segura.

Durante três anos, tentei eliminar, sem sucesso, os 20 quilos que restaram da gravidez do meu filho Lucas. Arrumava muitas desculpas pra não ir à academia. Sabe aquela história de pagar meses adiantado e parar na segunda semana? Eu era assim.

Essa lenga-lenga durou até o dia em que Descobri umas amiguinhas do meu marido se exibindo de biquíni no MSN!

Brigamos muito até a situação se acalmar. Mas não deixei passar em branco: comprei uma esteira e uma balança. Ele resmungou: ”Aposto que você não vai usar.” O quê?! Eu caminhava uma hora por dia e me pesava em seguida. Também mudei drasticamente minha alimentação. Meu maior desafio foi cortar os doces.

Não desperdicei meus dotes culinários!



Antigamente, era feijoada na quarta, lasanha na quinta, pizza na sexta e churrasquinho no sábado. Nesse ritmo eu não iria perder nem um grama, óbvio… Em abril do ano passado, cortei frituras e massas e passei a comer a cada três horas. Doce, só no final de semana. E olhe que amo açúcar!



Um truque bem legal que me faz manter o controle quando estou diante de açúcar foi comer todo dia um potinho de iogurte com morangos. É superprático pra levar ao trabalho e sacia minha fome por doce de uma maneira bem saudável.

Meu marido me paparica demais



Na segunda semana de dieta, já comecei a ver resultado nas roupas. Eu comemorava cada 100 gramas perdidos! Em setembro do ano passado, cheguei aos 63 quilos. Doze a menos! Então, fiz uma lipoaspiração na barriga. A cirurgia apenas esculpiu meu corpo, que já estava súper em forma. Assim, cheguei aos 58 quilos. Continuei minha dieta e os exercícios até chegar aos 55 em novembro. Meu manequim 44 foi parar no 34. Sou miudinha mesmo.

Peguei uma mania que tenho até hoje: levo no mínimo quatro frutinhas e uma garrafinha de água na bolsa sempre que saio de casa. Assim, nunca fico muito tempo de barriga vazia. Também me empolguei com a esteira e vou à academia três vezes por semana. É sagrado!

Agora meu marido me paparica demais! Ciúme puro, né? Meu conselho é mais atitude e menos pena de si mesma. Ficar em casa só se lamentando não ajuda em nada, certo? Se eu consegui, você também consegue!